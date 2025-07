"Taka Taka": la sátira de la UNLP que se burla del Gobierno de Javier Milei

A través de su canal oficial UNLP.TV, se estrenó Taka Taka, una tira inspirada en el emblemático Paka Paka con tintes críticos y humorísticos. A través de la ironía y personajes caricaturescos, la serie cuestiona al gobierno nacional en medio de los recortes a las universidades.

Con un fuerte tono crítico hacia el modelo económico libertario, Taka Taka se presenta como "el canal infantil del estadito argentino", para “los chicos bien". Además, utiliza la consigna de que "la universidad es una pérdida de tiempo", bajo la conducción de Ajustina y los personajes Señora Deuda, Timba, el Perro Capluto y la Araña Paritaria.

En uno de los primeros fragmentos de la tira, Señora Deuda anuncia la receta de unos "ñoquis Adorni" acompañados por "un rico estafado" y presenta a su amiguito el perro Capluto. Así, desde un primer momento apunta directamente contra altos funcionarios.

"Lo primero que hay que hacer es poner la rúcula en la mesa", explica el personaje de la cocinera, pero enseguida Capluto agarra la verduda y escapa. "¿Otra vez te llevaste la rúcula para tus amiguitos?", se enoja y Ajustina completa, "¡Ay, este Capluto siempre hace lo mismo!".

En otro tramo de la serie aparece Timba, que hace desaparecer un dólar pero no sabe cómo hacerlo aparecer de nuevo. La escena da lugar a una fuerte crítica vinculada al caso $LIBRA: "¿Cómo vas a promocionar un truco de magia que me hace perder plata?", se enoja Ajustina, y Timba corrige: "No lo promocioné, lo difundí".

Para concluir el capítulo, la conductora y el resto de los personajes se retiran van bailando la canción de la araña Paritaria, que consiste en un insecto que "da mucho miedo" y "debe ser pisado" porque "destruye el equilibrio fiscal".

El canal UNLP.TV surgió a raíz de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según su propia página, emite "programas educativos, de ficción, de interés general, de deportes, spots, micros y noticias destinados al sistema universitario y la comunidad en general".