"Sí, termina el año": el presidente de Renault Argentina despejó dudas sobre el futuro de Colapinto en la Fórmula 1

Pablo Sibilla, presidente y director ejecutivo de Renault Argentina, ha disipado las dudas sobre la continuidad Franco Colapinto en el equipo Alpine con una frase categórica. "Sí, termina el año", asegura, según el medio especializado Soy Motor.





Las especulaciones sobre el futuro del corredor han cobrado fuerza en las últimas semanas, más aún después de un Gran Premio de Gran Bretaña en el que las cosas no salieron nada bien. El comunicado inicial de Alpine, que hablaba de "cinco carreras", fue interpretado por muchos como un contrato limitado, lo que generó cierta incertidumbre entre los seguidores del joven argentino.



Esa versión, sin embargo, fue desmentida tiempo después por Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, quien responsabilizó a los medios argentinos por la confusión. "No hay un límite establecido", dijo el italiano cortando de raíz cualquier sospecha de que el vínculo fuese temporal.





Más allá de las palabras de Flavio Briatore, hoy ha sido Pablo Sibilla quien ha terminado de confirmar lo que se venía anticipando en el entorno de Franco Colapinto: completará la temporada 2025 con Alpine. Así lo ha afirmado durante una entrevista en el canal de 'streaming' Lovest, donde ha dejado en claro que el tema de las cinco carreras fue malinterpretado, ya que "sí, termina el año".



Mientras tanto, la agencia Bullet Sports Management –la cual representa al argentino–, dirigida por María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, también se ha manifestado en redes sociales. Lo ha hecho después del revés sufrido por su piloto en Silverstone, donde no pudo largar por una falla técnica en el A525. "Ignora a los detractores", fue la frase con la que defendieron públicamente a Colapinto, evidenciando su respaldo incondicional.



Por otro lado, Sibilla también se ha referido a una posibilidad que ilusiona al público local: una exhibición en Buenos Aires antes de que finalice el año. Si bien no hay confirmaciones oficiales, explica que están evaluando traer la marca Alpine al país, lo que abriría la puerta a una aparición de Colapinto. "Todavía no lo podemos decir porque no sabemos los números. A raíz de ese evento, por ahí tenemos algo de Franco", ha deslizado.



Cuando fue consultado sobre si la participación de Colapinto sería al volante de un F1 o de un modelo de calle, Sibilla ha respondido con amplitud. "Pueden ser ambos, o solamente uno, o con un Alpine con él pilotando y haciendo unas piruetas". Aunque advierte que este tipo de iniciativas requieren una logística compleja. "Cuando haces un evento de esa magnitud tienes que manejar bien la gente, la aglomeración, o sea, tienes una responsabilidad como marca".



En cuanto a los aspectos económicos, el ejecutivo ha revelado que ya hubo conversaciones con Alpine y que el principal obstáculo es el elevado coste económico. "Traer un coche de F1 cuesta mucho dinero". La idea, si prospera, se desarrollaría en "el último trimestre del año, en alguna avenida linda de la Ciudad de Buenos Aires", según ha anticipado.



Cualquier anuncio formal deberá esperar. El campeonato finaliza el 7 de diciembre en Abu Dabi y, hasta entonces, el foco es uno solo. "La prioridad absoluta de todos nosotros es que Franco esté concentrado en la temporada. Mientras haya temporada, no se puede ni hablar", concluyó Pablo Sibilla.