"¿Me está mirando a mí?”: Owen Wilson recordó el día en el que conoció a Messi

La admiración por Lionel Messi trasciende todas las fronteras y desde su llegada al fútbol estadounidense hizo que no solo los ciudadanos de Florida quisieran verlo en cancha, sino que también los famosos de Hollywood. Entre ellos, el actor Owen Wilson contó una desopilante historia de cómo conoció al astro del fútbol mundial.





El encuentro con el capitán de la Selección argentina fue en septiembre de 2023 en la victoria de Inter Miami frente a Los Ángeles FC, en condición de visitante. De invitado en el programa del cómico Jimmy Kimmel contó la divertida anécdota del día que tuvo cara a cara a su jugador favorito.



“Estábamos muy emocionados. Yo, particularmente, estaba como fuera de mí, totalmente exaltado”, relató el protagonista de Marley y yo y detalló: “Cuando Messi estaba saliendo del campo, todo parecía una escena de una película de John Hughes: algo dulce, emotivo, como una película bonita y rosa”.





Siguiendo con su relato y despertando la risa el presentados agregó: “En un momento, sentí que me estaba mirando, y pensé ‘¿me está mirando a mí?’. Me di vuelta para ver si era a otra persona… pero no, era a nosotros. Entonces empezó a caminar hacia donde estábamos”.



Fue en ese momento en que el argentino les firmó la camiseta a sus hijos y luego le dio un abrazo al actor. “Sinceramente fue el momento en que más me emocioné por conocer a alguien, es como tener a Michael Jordan ahí”, aseguró.



Cuando en vivo le mostraron la foto del abrazo con Messi después del partido, Wilson contó su charla con sus hijos. “Me dijeron 'Messi nos firmó la camiseta' y yo les decía 'no vieron que me abrazó a mí', el clásico hijo del medio”, señaló.



Por otro lado, hizo una revelación que despertó las risas del público: “Lo primero que noté cuando lo abracé fue que su piel era muy suave, se lo dije a mis hijos. No solo es un gran jugador de fútbol, tiene una piel muy hermosa”.