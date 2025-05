TelePASE: Conocé el truco para acceder al descuento del 50% en peajes

El tope vigente es de $20.000 y se encuentra disponible para aquellos que activen el servicio por primera vez desde una app particular. La iniciativa fue impulsada por la Dirección de Vialidad Nacional en conjunto con las empresas concesionarias y una de las billeteras virtuales más utilizadas del país, apunta a modernizar el sistema y agilizar el tránsito en los accesos claves al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).





La billetera virtual que permite ahorrar en el TelePASE



El beneficio está dirigido exclusivamente a consumidores finales que den de alta el sistema por primera vez desde la plataforma digital. Es importante resaltar que no aplica a quienes ya usan este medio de pago y tampoco a quienes solo cambien el método de cobro dentro de la misma cuenta. Se trata de la adhesión y uso del TelePASE con Mercado Pago.



Asimismo, se podrán adherir vehículos de todas las categorías. Incluso es posible sumar nuevas patentes a cuentas que ya existen, siempre que se trate de dominios que no hayan estado registrados previamente. Luego de que se active el servicio, los usuarios contarán con 60 días corridos para aprovechar el descuento, lo que permite organizar escapadas o viajes más largos sin preocuparse por el gasto en peajes.



La promoción se encontrará disponible hasta el 15 de junio de 2025 o hasta alcanzar un máximo de 80.000 activaciones, lo que ocurra primero. Por tal motivo, conviene no esperar demasiado para aprovecharla. Es válido aclarar también que el beneficio no es acumulable con otras promociones ni con descuentos ya vigentes, por lo que se recomienda revisar bien las condiciones antes de hacer la adhesión.