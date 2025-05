Golpe al bolsillo: mayo llegó con aumentos de peajes, tarifas, pasajes, alquileres y prepagas

Tras una leve tregua en los precios de los combustibles, mayo comenzó con nuevos ajustes que impactarán directo en el bolsillo.





Peajes



Los usuarios de las autopistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ya deben pagar tarifas más altas en los peajes. El aumento es del 5,7% y responde al esquema de actualización mensual basado en el índice de precios al consumidor (IPC) más un adicional del 2% que comenzó a regir el mes pasado.



De acuerdo a lo informado por el Gobierno porteño, “la suba busca garantizar el financiamiento de las obras de mantenimiento y mejoras en la infraestructura vial que lleva adelante Autopistas Urbanas S.A. (AUSA)”.



Con las subas, las tarifas a son las siguientes:



Autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo (hora pico): pasa de $3.528,70 a $3.729,84.



Autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo (hora no pico): de $2.495,21 a $2.637,43.



Autopista Illia (hora pico): sube de $1.467,01 a $1.550,63.



Autopista Illia (hora no pico): de $1.034,69 a $1.093,66.



Peaje Alberti: aumenta de $1.134,40 a $1.199,04.



Peaje Paseo del Bajo (camiones y micros):

Categoría 2: de $2.643,06 a $2.793,79 (hora pico).

Categoría 3: de $3.528,70 a $3.729,84 (hora pico).



Luz y gas



El Gobierno publicó la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) en la que definió cómo son los aumentos que recibirán los usuarios de electricidad y de gas natural para los próximos cinco años, con los que buscan que las empresas del sector vuelvan a ser “sujetos de crédito” e inviertan en mejoras para la red. Desde junio habrá un nuevo esquema de actualización mensual de las facturas en base a la inflación.



La primera definición es que en mayo las facturas promedio subirán 2,4% para energía eléctrica y 2,52% para gas natural. Es parte de una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, donde también se consignó la aplicación de una recomposición a las empresas de transporte y distribución.



Pasajes de micro



Ya rigen las nuevas tarifas en algunos medios de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tras la aplicación de un aumento de hasta casi 6% respecto al de abril.



La suba impacta en líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires, mientras que no habrá cambios para las que son de jurisdicción Nacional ni para los trenes metropolitanos. Sí habrá ajustes en el subte y el premetro porteño.



Así quedarán las tarifas:



Ciudad de Buenos Aires (CABA)



Boleto mínimo (0 a 3 km): $450,63

De 3 a 6 km: $502,00

De 6 a 12 km: $548,08

De 12 a 27 km: $579,39

Más de 27 km: $617,48



Las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de CABA son: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.



Provincia de Buenos Aires (PBA)



Boleto mínimo (0 a 3 km): $451,01

De 3 a 6 km: $502,43

De 6 a 12 km: $541,13

De 12 a 27 km: $579,88

Más de 27 km: $618,35



Nacionales



Boleto mínimo (0 a 3 km): $371,13

De 3 a 6 km: $413,44

De 6 a 12 km: $445,29

De 12 a 27 km: $477,17

Más de 27 km: $508,83



Tarifas de los trenes



Las tarifas de los trenes metropolitanos no tendrán modificaciones y seguirán con los valores vigentes de abril.



Los precios para los viajes abonados con tarjeta SUBE registrada son los siguientes:



Trenes líneas Mitre, Sarmiento y San Martín

Sección 1 (0 a 12 km): $280,00

Sección 2 (12 a 24 km): $360,00

Sección 3 (más de 24 km): $450,00



Trenes líneas Roca, Belgrano Sur y Urquiza

Sección 1 (0 a 12 km): $280,00

Sección 2 (12 a 24 km): $360,00

Sección 3 (más de 24 km): $450,00



Tren Belgrano Norte

Sección 1 (0 a 10 km): $280,00

Sección 2 (10 a 20 km): $360,00

Sección 3 (más de 20 km): $450,00

Las tarifas de subte y premetro desde mayo



En el caso del subte y el premetro porteño, las tarifas ya tienen una actualización:



Subte

Boleto: $919,00



Premetro

Boleto: $321,65



Alquileres



La derogación de la ley de alquileres cambió las reglas de juego para el sector inmobiliario, pero aún quedan contratos vigentes que fueron firmados con la vieja legislación. En esos casos, el aumento anual se calcula utilizando un índice oficial llamado Índice para Contratos de Locación (ICL). Este indicador es elaborado y publicado diariamente por el Banco Central (BCRA).



El ICL combina la evolución de dos variables, la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, y la variación de los salarios, según el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).



El cálculo del ajuste es el siguiente:



Cuando se cumple un año de firmado el contrato, el inquilino debe actualizar el monto que paga en base a la variación del ICL en los últimos 12 meses.

Para saber cuánto corresponde pagar, se debe buscar el valor del ICL correspondiente al día de inicio del contrato y compararlo con el valor del ICL en el día de aniversario (un año después). La proporción entre ambos índices se aplica al alquiler inicial para calcular el nuevo monto.



Teniendo en cuenta la modalidad de cálculo, se puede deducir que aquellas personas a las que les toca un aumento del valor de renta en mayo, deberán pagar a partir del mes que viene un aumento del 95,23%.



Prepagas



El Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones recibió hace días a las empresas de medicina prepaga y les pidió que reconsideraran la magnitud de las subas previstas para mayo, luego de que las compañías anunciaran a sus afiliados ajustes en torno al 3,4%.



Para convencer a las empresas, el Ministerio transmitió el mensaje oficial de que la estabilidad macroeconómica había llegado para quedarse. La idea es que el precio del dólar, referencia de muchos insumos, se mantendrá bajo control. La instrucción de llevar a cabo ese encuentro había sido del ministro de Economía que conduce Luis Caputo.



La mayoría de las prepagas aceptó el pedido del Gobierno, en vistas de que el dólar finalizó la semana en baja y que el impacto en los costos no fue significativo. Otras lo están analizando por estas horas o todavía no habían enviado cartas a sus afiliados. Lo cierto es que ninguna había anunciado subas del 9%, como sí fue el caso de las listas que enviaron alimenticias y que fueron rechazadas por supermercados, algo que generó la reacción de Caputo en redes. Los planes de salud subirían entre 2,5% y 2,6%.