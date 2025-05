Llegó el Black Mayorista: cuáles son los productos que tienen descuentos de hasta 50%

Empezó una nueva edición del Black Mayorista, una iniciativa orientada tanto al público general como a las pymes. Se ofrecen descuentos especiales de 40% en promedio y participan más de 190 mayoristas y distribuidores de todo el país. Las ofertas más destacadas se observan en los productos de cosmética.





El evento, organizado por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) se extenderá hasta el 25 de mayo, tanto en los locales adheridos como con venta online, con el objetivo de apuntalar las ventas.



Vale mencionar que la entidad puso a disposición en su página web un mapa con las cadenas adheridas por provincias.



En el mayorista Masivos, las toallitas femeninas Nosotras presentan un descuento del 35% y un 70% en la segunda unidad, mientras que un desodorante Dove se ofrece con una rebaja del 34% y se venden en $3.630. El repelente de mosquitos OFF tiene un 37% de descuento y cuesta $2.999.



El aceite de oliva Natura se vende con un 20% menos, a $10.200, y un paquete de mostaza de la misma marca de 250 gramos muestra una baja del 25%, con un precio final de $575. Por último, el medio kilo de yerba Libre registra un descuento del 30% y se consigue a $1.529.



Por su parte, en Makro una cafetera Multicápsula que costaba $318.539 ahora se consigue por $249.999, una reducción 21,5%. Un paquete de papas fritas Aro de 2 kilos bajó de $12.310 a $5.989, lo que representa un descuento del 51,4%. La sal Dos Anclas en envase de 500 gramos pasó de $1.158 a $719, es decir cuesta un 37,9% menos. El medallón de carne M&K pasó de $13.506 a $9.799, equivalente a una baja del 27,4%.



En el caso de Nini mayorista, ofrecen 80% de descuento en la segunda unidad de agua (Nestlé), azúcar (Hileret), cervezas (Quilmes) y suavizante (Downy), papas fritas (McCain), salchichas (Unión Ganadera) y queso crema (La Serenísima). Y un 50% off en la segunda unidad de espumantes (Marrón Pinot), desodorantes de ambiente (Glade), fideos (Sol Pampeano), paté (Swift) y pasta dental (Colgate).



En Doan, los protectores femeninos Calipso tienen un descuento del 40% y se consiguen a $532. Un desodorante roll on Rexona muestra una rebaja del 25%, con un precio de $1.274, y la crema corporal Hinds también ofrece un 25% de descuento, a $2.786. Una crema facial para arrugas y antimanchas Cicatricure registra una reducción del 45% y cuesta $11.075.



En Casa Florian, los acondicionadores Elvive cuentan con un descuento del 35% y se ofrecen a $4.627. Las cremas para manos Nivea tiene una rebaja del 40% y vale $2.517, mientras que los desodorantes de esa misma marca presentan un 41% de descuento, con un precio final de $1.041. Las tinturas Loréal para el pelo tienen un 37% off y se consiguen a $8.443.



El mayorista Vital hace su propio evento de descuentos, donde se destaca un 25% off en toda la categoría electro, 15% en aceites y precios más bajos desde 3 unidades en varios alimentos y productos de higiene y cosmética.



Como se observa, los descuentos más significativos están en cosmética, que suele estar dentro de la categoría Perfumería, una de las más golpeadas por la caída del consumo en el último año. Por caso, en el segmento minorista, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señaló que el sector acumuló una retracción en sus ventas del 24,5% el año pasado. En los primeros meses de 2025 la caída no fue tan pronunciada, pero los números siguen en rojo.



“El sector atraviesa un momento muy delicado, con ventas sostenidas sólo a costa de fuertes descuentos que redujeron drásticamente la rentabilidad. A pesar de cierta estabilidad en precios de algunos proveedores, los márgenes son cada vez más estrechos debido al aumento de costos fijos (alquileres, servicios, impuestos) y la imposibilidad de trasladarlos al consumidor. La inflación más controlada no ha generado reactivación del consumo: la gente no gasta, no quiere endeudarse y apenas repone lo básico”, aseguró CAME.



“Se mencionaron explicitamente dificultades para cubrir gastos operativos y una fuerte presión financiera por la falta de acceso a crédito. La apertura de importaciones ha erosionado el mercado, desplazando a productos locales”, añadieron.