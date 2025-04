”Podría ir preso”: L-Gante a las piñas con su representante Maxi “El Brother” a la salida de un boliche

En la madrugada del pasado domingo, L-Gante protagonizó una pelea a golpes con su representante, conocido como Maxi El Brother, a la salida de un boliche de Liniers tras un show.



Lo sucedido dejó abierta una serie de interrogantes sobre el futuro del vínculo profesional entre ambos y las posibles consecuencias judiciales que podrían derivarse del episodio.



El conflicto explotó tras la presentación del cantante en el boliche, donde asistió también con Wanda Nara, su actual pareja. Si bien el show se realizó con normalidad, una vez finalizado comenzó una violenta discusión entre el cantante y Maxi “el Brother”, su manager.





En las imágenes que circularon por distintos medios de comunicación, se ve al cantante intercambiando golpes con su representante y fue filmado pateando autos, uno de los cuales resultó con el capó visiblemente abollado.



El video fue solicitado por abogados de ambas partes, ya que podría constituir evidencia ante posibles denuncias.



Aún se desconoce si el vehículo dañado pertenece a Maxi, a L-Gante o a un tercero ajeno al conflicto, lo que podría agravar la situación judicial del cantante. “Esto lo puede llevar otra vez a la cárcel”, advirtió la periodista de espectáculos Laura Ubfal, remitiéndose al prontuario previo del músico.



Si bien los motivos exactos de la pelea no fueron esclarecidos, las versiones que circularon apuntan a una combinación de problemas económicos, cuestiones contractuales y tensiones personales acumuladas.



Por su parte, el periodista Agus Rey aportó a través de X que L-Gante no habría querido hacer el show, lo que generó un conflicto telefónico entre ambos y terminó derivando en la pelea.



Mientras tanto, Maxi El Brother se mostró hermético. Al ser consultado por los medios, solo respondió: “¿Cómo va? Acá todo bien”, evitando entrar en detalles sobre el incidente.



Horas antes del altercado, L-Gante había regresado al país desde Colombia, donde había estado de vacaciones. Consultado sobre su relación con Wanda, el cantante respondió: “Indescifrable”, y aseguró que no sentía necesidad de “aclarar nada”. En ese mismo diálogo, reveló que tanto su madre como Wanda lo estaban esperando en su domicilio, dando a entender que la convivencia entre ambas mujeres es armónica.



No obstante, su aspecto físico fue motivo de comentarios por parte de los periodistas de espectáculos.