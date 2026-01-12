El cambio físico de Colapinto, su "nuevo amor" y el cronograma 2026 de la Fórmula 1

A poco del inicio del calendario 2026, el argentino Franco Colapinto dejó ver el nivel de exigencia con el que se prepara para su próximo desafío en la máxima categoría y afrontar su tercera temporada en la Fórmula 1 con el equipo francés Alpine.

Las imágenes lo muestran corriendo por una ruta uruguaya bajo una lluvia intensa, sin remera y con un físico renovado que sorprendió a muchos seguidores. El material audiovisual fue registrado desde una camioneta por su entrenador y amigo, Lucas Benamo, y rápidamente se viralizó entre aficionados al automovilismo y usuarios de plataformas como X.

Más allá del clima adverso, lo que llamó la atención fue el notorio cambio físico del piloto de 22 años, evidenciando un aumento de masa muscular en el tren superior que refleja la exigencia de su preparación para la próxima temporada.

Colapinto se encontraba en Argentina aprovechando sus últimos días de descanso antes de regresar a Europa, donde continuará con los trabajos de puesta a punto junto a su equipo en la sede de Alpine en Enstone, Inglaterra. Allí se integrará a las prácticas y tests previos al inicio formal del calendario, que arrancará en marzo con el Gran Premio de Australia.

El pilarense también compartió recientemente contenido en sus redes sociales sobre su estadía en Uruguay antes de volver a la actividad profesional, mostrando un equilibrio entre la preparación física y los momentos de descanso en familia.

Con la temporada 2026 pisando fuerte, Colapinto continúa consolidando su imagen dentro de la categoría y preparándose para dar batalla en la máxima categoría del automovilismo mundial.

¿Nuevo amor?

Las redes sociales volvieron a hacer lo suyo y encendieron una ola de especulaciones a partir de una imagen puntual. Colapinto compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos que resumió sus días de vacaciones y preparación física antes de encarar un 2026 clave en su carrera deportiva. Entre mates, entrenamientos, playa y tiempo con amigos y familia, hubo una postal que no pasó inadvertida: la de una joven usando uno de sus cascos de piloto, con una sonrisa visible solo a través de la visera levantada.

Esa imagen fue suficiente para que los seguidores comenzaran a preguntarse quién era la chica en cuestión. Rápidamente, distintos usuarios señalaron que se trataría de Maia Reficco, actriz y cantante argentina con proyección internacional. A partir de ahí, las coincidencias empezaron a multiplicarse y los rumores de romance tomaron fuerza.

El posteo de Colapinto estuvo acompañado por una frase que también llamó la atención: “Lindo verano para ser un ‘deportista de alto rendimiento’. Todo ready, ahora sí que empieza el 2026”. Días antes, Reficco había publicado un carrusel propio con una descripción casi idéntica: “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento”.

El calendario de Colapinto en la Fórmula 1 2026:

1. GP de Australia: 6-8 de marzo

2. GP de China: 13-15 de marzo

3. GP de Japón: 27-29 de marzo

4. GP de Baréin: 10-12 de abril

5. GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril

6. GP de Miami: 1-3 de mayo

7. GP de Canadá: 22-24 de mayo

8. GP de Mónaco: 5-7 de junio

9. GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio

10. GP de Austria: 26-28 de junio

11. GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio

12. GP de Bélgica: 17-19 de julio

13. GP de Hungría: 24-26 de julio

14. GP de Países Bajos: 21-23 de agosto

15. GP de Italia: 4-6 de septiembre

16. GP de España: 11-13 de septiembre

17. GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre

18. GP de Singapur: 9-11 de octubre

19. GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre

20. GP de México: 30 octubre - 1 noviembre

21. GP de Brasil: 6-8 de noviembre

22. GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre

23. GP de Catar: 27-29 de noviembre

24. GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre



Se suspendió la primera prueba de Colapinto con el nuevo coche de Alpine:

La escudería francesa se vio obligada a suspender la primera prueba privada del A526, el monoplaza con el que planea iniciar una nueva etapa en la categoría reina, y que iba a marcar el debut de Franco Colapinto al volante del modelo 2026.

El shakedown estaba programado para este domingo 11 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya, pero finalmente no se llevó a cabo en la fecha prevista. Así lo reveló el medio especializado L’Auto-Journal, que detalló los motivos técnicos que llevaron a Alpine a tomar una decisión preventiva en esta etapa inicial del proyecto.

La razón principal del aplazamiento está vinculada al nuevo motor Mercedes, socio técnico que reemplazó a Renault tras el cierre definitivo del histórico programa de motores de la marca francesa. Si bien la alianza con el fabricante alemán genera grandes expectativas dentro del equipo, los primeros pasos del proyecto no resultaron tan fluidos como se esperaba.