Un vecino fue baleado al quedar en medio de un feroz tiroteo entre motochorros y un policía que se defendió de un robo cuando estaba con su madre en Merlo.

El hecho ocurrió sobre la calle Soberanía, entre Guevara y Olleros, en la localidad de Libertad y la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

El efectivo, de 32 años, circulaba en una moto con su madre cuando dos delincuentes los emboscaron y le apuntaron con un para asaltarlos. “Vino el pibe de atrás y le apuntó a mi hijo. Le decía que le de la moto. Yo me quería bajar pero no podía, mi hijo le explicó que yo estaba enferma y me tiré de la moto. El delincuente le pegó en el casco con el arma y el que manejaba dio la vuelta para alumbrarnos. El que manejaba le disparó y mi hijo también”, contó la mamá del agente.

"¡Tirale!", fue la orden de uno de los asaltntes. En ese momento, el agente sacó su arma reglamentaria y comenzó un intercambio de disparos. Un hombre que no tenía nada que ver con el hecho sufrió un balazo en la mano y está fuera de peligro.



Los asaltantes dejaron abandonado su vehículo y escaparon corriendo. Investigan si resultaron baleados mediante la constatación de los ingresos a los centros asistenciales de la zona

El fiscal Patricio Ventricelli, de la UFI Nº 6 de Morón, consideró que el uniformado actuó en legítima defensa y no adoptó ninguna medida restrictiva de libertad en su contra.