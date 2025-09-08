Tras la dura derrota electoral bonaerense, Javier Milei convocó a una reunión de Gabinete en Casa Rosada

Las elecciones de este domingo arrojaron un contundente triunfo a favor del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Con más del 47% de los votos, Fuerza Patria mantuvo todas las bancas que puso en juego en la Cámara de Diputados y en el Senado, y además sumó más escaños. Este fue un resultado adverso para La Libertad Avanza, que perdió por más de 13 puntos, lo que significó un golpe para el oficialismo nacional, puesto que esperaban que los comicios funcionen a modo de termómetro social, tal como sucedió con las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En este marco, el presidente Javier Milei mantendrá una reunión de Gabinete este lunes por la mañana junto a todos sus ministros y sus secretarios presidenciales. Esta cumbre tendrá lugar en la Casa Rosada tras la derrota en las elecciones bonaerenses. El objetivo estará puesto en repensar la estrategia de cara a los comicios de octubre, que son clave para que el Ejecutivo alcance la representación necesaria en el Congreso para poder impulsar sin tantos impedimentos las reformas que propone.

Luego de que se confirmara el resultado, Milei habló en el búnker de LLA, en La Plata, y ensayó una autocrítica en la que admitió errores políticos. “Sin dudas en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere reconstruir lo que hay que hacer es aceptar los resultados, hemos tenido un revés electoral”, dijo el jefe de Estado.

El Presidente estuvo acompañado por algunos de los integrantes de su Gabinete, con quienes se abrazó arriba del escenario y con los cuales mantendrá la reunión alrededor de las 9.00/09.30. Se cree que el objetivo será repensar la estrategia a un mes de las elecciones nacionales.

Junto a él subieron el vocero Manuel Adorni, y los ministros Patricia Bullrich, Mario Lugones, Luis Petri, Federico Sturzenegger y Mariano Cúneo Libarona. Además, estuvieron en el escenario el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador político, Sebastián Pareja.

Por su parte y sobre el tema, el periodista Ignacio Ortelli analizó: "Si Milei no hace los cambios que tiene que hacer, va a estrellarse". Apuntó contra el rol político de la Secretaria Presidencial Karina Milei y principal armadora de la lista de La Libertad Avanza tras la derrota oficialista, asegurando que "el presidente está ante la disyuntiva entre ser presidente o buen hermano y decirle que no sirve para eso".

En una línea similar, Eduardo Feimann aseguró: “Fuerte voto castigo al presidente Milei. Ayer lo vi bastante tranquilo en su discurso. Hoy calculo que va a empezar a replantearse algunas cosas. No solo no le puso el último clavo al cajón de los K sino que le sacó el clavo y el muerto está a punto de levantarse”.

Tras las semanas turbulentas que afrontó el Gobierno y que podrían haber marcado el rumbo de las elecciones, Milei manifestó: “Vamos a corregir todo aquello en lo que nos hayamos equivocado”.

Y agregó: “Es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre que vienen las nacionales”.

“También quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar”, dijo el Presidente y aseguró: “Vamos a mantener el equilibrio fiscal, el esquema cambiario, la política de desregulación, la de Capital Humano, Defensa, vamos a seguir luchando contra la inseguridad, haciendo reformas en el plano del andamiaje legal, el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones”.

“Vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo, estando del lado del bien. No se retrocede ni un milímetro, el rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar”, insistió. De esta manera, reiteró: “No estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la tasa de inflación a 200% y la llevó a 20%. No estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza”.

“Si hemos cometido errores desde lo político, los vamos a corregir y vamos a trabajar para ser mejores”, concluyó.