"Están descuidando al presidente una vez más": El Ministerio de Seguridad bonaerense advirtió que la visita de Milei a Moreno implica “graves riesgos”

El gobierno de la provincia de Buenos Aires alertó que la seguridad no está garantizada para la realización del cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, previsto para este miércoles 3 de septiembre a las 17:00, con la participación del presidente de la Nación, Javier Milei.

Luego de los dos episodios de violencia que sufrió La Libertad Avanza en Corrientes y en Lomas de Zamora, donde militantes opositores interrumpieron actos y el presidente debió ser evacuado tras agresiones con objetos contundentes, las autoridades del partido en conjunto con la Casa Rosada, estaban terminando de organizar el evento que se realizaría finalmente en el Club Villa Ángela, ubicado en el barrio de Trujui.

En el marco de una entrevista, el ministro de Seguridad de Kicillof, Javier Alonso, señaló que el lugar elegido para el evento (una cancha de fútbol de un club barrial) presenta “múltiples deficiencias en cuanto a infraestructura, accesibilidad y seguridad”, lo que representa un riesgo tanto para los asistentes como para el mandatario.

El ministro explicó que el predio, ubicado en un área con calles de tierra que se vuelven intransitables con la lluvia, no cuenta con las mínimas condiciones para recibir a una multitud de aproximadamente 10.000 personas, mucho menos para garantizar la seguridad del presidente.

Según Alonso, el lugar no posee un perímetro cercado, está lleno de escombros y tiene una infraestructura rudimentaria, propia de un “potrero del conurbano”, donde las condiciones no son aptas para un evento de esta magnitud. Además, advirtió que la zona carece de iluminación adecuada y las calles, actualmente anegadas, dificultan aún más el acceso y la evacuación en caso de emergencia.

Alonso también mencionó el clima social del barrio como un factor de riesgo. “Hay un clima social que también no es un tema menor, porque el puntero de La Libertad Avanza de esa zona estuvo repartiendo alimentos a la gente vinculada a ese barrio y no lo hizo con todo el mundo”, explicó. Y agregó: “Eso genera un malestar. Hay gente que está enojada, que no necesariamente responde a una fuerza política, pero está enojada. No vamos a poder custodiar al presidente”.

Consultado sobre el plan de seguridad diseñado, el ministro precisó que el ingreso del presidente está previsto por el mismo acceso que utilizará el público general, algo que considera inapropiado: “El presidente se mueve en autos blindados. Esos autos son mucho más pesados. No hay una salida de escape. Si se produce un conflicto, no van a poder evacuarlo”, afirmó. “La calle de atrás está inundada. La otra calle es un problema por los pozos que tiene. Va a quedar trabada la camioneta en ese lugar. Es una locura lo que quieren hacer”, insistió.

En ese contexto, recordó lo sucedido durante un acto en Lomas de Zamora, donde se repitieron condiciones similares. “Advertí que no estaban dadas las condiciones. Pasó lo que pasó. Pusimos mucha más gente de la que nos pidieron. Fue la Policía de la provincia de Buenos Aires la que resolvió la detención de las personas que estuvieron atacando al presidente”, recordó.

“Yo no lo llevaría a nuestro gobernador a ese lugar”, señaló en otro tramo, para marcar el nivel de preocupación. Y subrayó que no se trata de una objeción partidaria: “No estoy diciendo que es algo partidario ni quiero hacer con esto una cuestión política. Lo que estoy haciendo es llamar la atención, porque ya pasó en dos lugares esta situación”.

“La Casa Militar organiza un dispositivo donde me piden gente a mí, pero también le piden a la Policía Federal, a la Gendarmería, a la Prefectura, y no se vio el mismo compromiso en todas las fuerzas policiales”, dijo al criticar la falta de coordinación entre las distintas fuerzas federales.

Además, apuntó contra la gestión nacional en su conjunto: “Esto está con una ministra cuestionando a la Casa Militar, con la Casa Militar cuestionando lo que hace la ministra. Esto es un caos. Entonces, si así van a cuidar al presidente, yo quiero informar a la sociedad cuáles son los riesgos”.

En este contexto, Alonso reconoció que la decisión final no está en manos de su cartera: “Es una decisión de la Presidencia y de la Casa Militar”, expresó. “Lo que nosotros hicimos fue enviar un grupo de expertos en custodia de personalidades, el mismo que hace la seguridad de nuestro gobernador, y marcó todas las deficiencias”.