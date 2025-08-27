"¿No había plata para la asistente terapéutica de mi hija, pero sí para la cometa?": Luis Juez criticó al Gobierno por el escándalo en la ANDIS

En medio de la polémica por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) los audios de su extitular Diego Spagnuolo, el senador nacional Luis Juez se mostró indignado, al tiempo que ratificó su apoyo al presidente Javier Milei.

"Tengo un nivel de indignación. Yo lo acompaño al presidente. No soy de La Libertad Avanza, no voy a ser candidato nunca por La Libertad Avanza. Soy un dirigente que lo poco o lo mucho lo he construido solo. Me considero amigo del presidente. Lo banco porque conocí a todos los presidentes y estoy convencido de que es un tipo decente. Necesito corroborar esa decencia a gritos", expresó el líder del Frente Cívico.

Y agregó: "Yo me junté con Spagnuolo, lo cité a mi despacho en dos o tres oportunidades para discutir con claridad el tema de la discapacidad, para plantearle la necesidad con que venía escuchando a las prestadoras por el tema de que estaba congelado".

Además señaló que lo "putearon" por rechazar el veto a ley de la emergencia en discapacidad y que lo "mataron" en las redes por el tema del Garrahan. "No soy un traidor por haber votado como voté", subrayó.

"Ahora resulta que tengo que ver en la televisión que ¿no había plata para la asistente terapéutica de mi hija, pero sí para la cometa? Yo necesito a gritos que el tema se aclare. Lo digo con dolor", resaltó el senador.

También afirmó que para él "la corrupción es un límite que no estoy dispuesto a trasponer de ninguna manera". "Siempre que tenés estas cuestiones se sale para adelante, se sale con la verdad, se sale con energía", señaló.

Y concluyó: "Yo soy leal, no soy cómplice, Esta sociedad no le perdona a un dirigente no peronista la corrupción”.

En el escándalo de Spagnuolo, involucran a Karina Milei

La funcionaria está siendo señalada en una causa judicial por corrupción que investiga un presunto esquema de cobro y distribución de coimas dentro de ANDIS.

Los audios filtrados del extitular Diego Spagnuolo la mencionan como una de las principales beneficiarias del circuito de corrupción, lo que ha generado un terremoto político en el Gobierno nacional.

La investigación judicial se centra en un esquema de coimas en la asignación de pensiones por discapacidad, que incluía el cobro de comisiones por agilizar trámites y la distribución de sobornos entre funcionarios. Los audios filtrados también apuntan a la participación de la hermana del mandatario según testimonios del extitular de la agencia.