Taxistas crearon una agrupación política en apoyo a Cristina Kirchner

Mientras se lanza la campaña para las elecciones generales de octubre, una nueva agrupación aparece en el escenario político. Desde "Fuerza Taxi" fueron al domicilio de Kirchner y en los techos de los vehículos pudo leerse la consigna "Cristina libre".

Por su parte, Cristina salió al balcón y desde allí agradeció el apoyo con saludos y sonrisas. Según expresó Fuerza Taxi en un comunicado, la acción se realizó como forma de "reivindicar los mejores años que el taxi tuvo en la historia o que el trabajador taxista tuvo en la historia que fueron bajo los mandatos de Cristina, de sus dos periodos".

En este sentido, detallaron que durante las gestiones de Cristina "estábamos empezando a recomponernos todos, en todos los ámbitos". Asimismo, expresaron que entre los motivos de su presencia en las calles se encuentra "pedir su libertad mediante carteles que pegamos en nuestros techos, una letra por techo que formaba una oración que decía Cristina Libre porque es inocente".

Los taxistas nucleados en el frente se dieron cita en la intersección de las calles Independencia y Santiago del Estero, en la ciudad de Buenos Aires. Si bien tuvieron un cruce con la policía, aseguraron que la intervención en la calle pudo desarrollarse sin inconvenientes.

"Salió Cristina al balcón y dialogó con nosotros como cerca de diez minutos. Tal vez la frase más emblemática que nos quedó a todos, por lo sentido de lo que fue, es que le preguntamos si había leído el libro que le habíamos regalado, Economía de Plataformas, que además se lo habíamos dedicado", manifestaron. A lo que Cristina contestó que lo había leído pero que había disfrutado más la carta manuscrita acompañada por ellos.

"Y nada, se abrazaba ella misma como abrazándonos a nosotros a lo Diego Armando Maradona, y estuvimos cerca de seis, siete minutos fácil dialogando así, desde la calle con ella y desde el balcón ella con nosotros", concluyeron públicamente.