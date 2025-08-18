Cierre de listas: todos los candidatos a senadores y diputados para las elecciones nacionales

Se realizarán las elecciones legislativas a nivel nacional durante octubre y las fuerzas políticas ya adelantaron quiénes serán los candidatos en los distritos claves. En total, se elegirán 127 diputados nacionales provenientes de todos los distritos subnacionales del país y 24 senadores nacionales correspondientes a las provincias de Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ciudad de Buenos Aires

La Libertad Avanza ya confirmó que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich encabezará la boleta violeta en busca de un lugar en el Senado y que el abogado Alejandro Fargosi ocupará el primer lugar en la lista de diputados nacionales.

Bullrich, que deberá dejar su lugar en el gabinete nacional, irá acompañada por el economista Agustín Monteverde, la actual legisladora Pilar Ramírez, armadora en CABA de Karina Milei, y Carlos Torrendell, actual secretario de Educación de la Nación.

Mientras que a Fargosi será escoltado por Patricia Holzman, directora ejecutiva de la Fundación Judaica, y los actuales diputados Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet, referenciada por Bullrich.

Completan la nómina el macrista Fernando De Andreis, Antonela Giampieri, Andrés Leone, Valeria Rodrigues Trimarchi, Fernando Pedrosa, María Fernanda Araujo, Lautaro Saponaro, Paloma Linik, Juan Manuel Bensusan, Guadalupe Baulos, Roberto Andrés Campos, Daiana Bravo Ckacka, Héctor Francisco Aguirre, Cristina Liliana Ballesteros, Alberto Arco, María Vildoza y Arturo García Rams.

En cuanto al peronismo, que selló una unidad entre todas sus corrientes internas, los nombres son: Itai Hagman como candidato a diputado, mientras que Mariano Recalde buscará continuar con su mandato como senador. La nómina de candidatos al Senado la completa Ana Arias, doctora en Ciencias Sociales y decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Junto a Hagman, quienes suenan para completar la lista de diputados porteños son la exministra de Trabajo Kelly Olmos, el exlegislador porteño Santiago Roberto y Lucía Cámpora, dirigente de la agrupación kirchnerista homónima.

Hasta el inicio de esta jornada, el candidato a senador de Ciudadanos Unidos iba a ser el diputado nacional Facundo Manes, que a última hora quedó fuera del espacio y se presentará con una nómina propia.

A último momento también se rompió el acuerdo entre Graciela Ocaña y Elisa Carrió. La “Hormiguita” se postulará al Senado con el selle Ciudadanos Unidos, tras cerrar una negociación con los radicales de CABA.

Marcela Campagnoli será la cabeza de lista de Coalición Cívica para la Cámara alta.

También competirán por un lugar en el Senado Esteban Paulón por Movimiento Ciudadano Y Juan Martín Paleo en Potencia.

A último momento, el Partido Movimiento Plural anotó su propuesta con Gustavo D’Elia como principal candidato a senador.

Y Facundo Manes se anotó como postulante del acuerdo que forjaron el GEN y Para Adelante.

En lo que respecta a los diputados, encabezan listas Martín Lousteau por Ciudadanos Libres, Hernán Reyes para la Coalición Cívica, Alejandro Katz en Movimiento Ciudadano, Ricardo López Murphy en Potencia, Myriam Bregman para el Frente de Izquierda, Federico Winokur en el Nuevo Más, Claudio “Turco” García por Partido Integrar, Claudio Lozano por Unidad Popular.

Marcelo Peretta irá primero en la lista del Movimiento Plural, y Jorge Porcel (hijo) tercero.

Provincia de Buenos Aires

Por el distrito con más electores del país, el oficialismo optó por el economista -y amigo de Javier Milei- José Luis Espert, mientras que Fuerza Patria designó a Jorge Taiana, exministro de Defensa del kirchnerismo.

En cuanto a la totalidad de los candidatos que acompañen a Espert, los nombres se confirmarán durante la jornada del domingo. Pero la actriz Karen Reichardt fue ratificada como segunda candidata en la boleta bonaerense. En principio, esta seguiría en los primeros puestos con el diputado nacional Diego Santilli, la karinista Gladys Humenuk, el armador bonaerense Sebastián Pareja y la abogada Johanna Longo.

Otros dos candidatos confirmados que lideran listas a diputados son Florencio Randazzo por Provincias Unidas, María Eugenia Talerico en Potencia, Nicolás Del Caño en el Frente de Izquierda y Manuela Castañeira para el Nuevo Más.

Al mismo tiempo, Santiago Cúneo ratificó su candidatura a diputado nacional por provincia de Buenos Aires. Como curiosidad, el tercero será Raúl Biaggioni, el humorista que es popularmente conocido como Larry de Clay.

El abogado penalista Fernando Burlando será candidato a diputado por Propuesta Federal, cuyo referente es el exintendente de La Plata, Julio Garro.

El economista Roberto Cachanosky encabezará la boleta de Unión Liberal.

Alberto Samid será candidato por el Frente Patriota Federal; Ricardo Alfonsín por Proyecto Sur y Fernando Gray por Unión Federal.

Y el diputado Juan Manuel López será la cara visible de la Coalición Cívica, escoltado por la radical Elsa Llenderozas.

Córdoba

En la provincia de Córdoba, el frente oficialista Provincias Unidas confirmó que llevará como cabeza de lista a diputado nacional al exgobernador Juan Schiaretti, a quien le seguirán en la lista Carolina Basualdo, intendenta de Despeñadero, y Miguel Siciliano, presidente del bloque oficialista en la Legislatura.

La Libertad Avanza confirmó a las 18 del domingo que su principal apuesta en la provincia será el empresario Gonzalo Roca, que responde al referente local Gabriel Bornoroni, que había sonado durante los últimos días para encabezar la boleta.

Por otro lado, Natalia de la Sota encabezará la boleta de Defendamos Córdoba, Pablo Carro hará lo mismo con Fuerza Patria, Ramón Mestre con la Unión Cívica Radical, Héctor Baldassi por Ciudadanos, Liliana Olivero por el Frente de Izquierda-Unidad y Julia Di Santi por Nuevo Más.

Santa Fe

La provincia renovará nueve bancas a diputados nacionales. La Libertad Avanza formalizó su cabeza de lista a pocas horas del cierre. Si bien la opción principal era la de Romina Diez, a último momento fue la propia referente liberal quien confirmó a Agustín Pellegrini como cabeza de lista.

La lista de unidad del peronismo se cerró cuando quedaban pocos minutos para el cierre de listas: será encabezada por Caren Tepp. El exjefe de Gabinete, Agustín Rossi, irá segundo.

La actual vicegobernadora Gisela Scaglia encabezará la lista de Provincias Unidas. Y el Frente de Izquierda-Unidad irá con Franco Casasola.

Chaco

La provincia norteña tendrá como dos principales polos al frente oficialista (una alianza entre libertarios y radicales) y a Fuerza Patria. Este último espacio confirmó que Sergio Dolce y Jorge Capitanich encabezarán para la lista de diputados y senadores, respectivamente. La Libertad Avanza, por su parte, llevará a Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider para la Cámara Alta; y a Mercedes del Rosario Goitía y Guillermo Agüero para la Baja.

Entre Ríos

Al igual que el distrito anterior, la provincia de Entre Ríos elegirá diputados y senadores.

Para la primera categoría se confirmaron las postulaciones de Andrés Laumann y Alicia Fregonese (ambos de la alianza de La Libertad Avanza y el gobernador Rogelio Frigerio), Guillermo Michel (Fuerza Patria), Paola Rubattino (Ahora la Patria) y Nahuel Leis Pou (Nuevo Más).

Para la cámara alta se candidatean el asesor Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, ambos de La Libertad Avanza. Adán Bahl irá por Fuerza Patria y Carolina Gaillard por Ahora la Patria.

Río Negro

En la provincia de Río Negro, La Libertad Avanza optó por que lideren la actual diputada nacional Lorena Villaverde como candidata a senadora y Aníbal Tortoriello para diputado.

Fuerza Patria, por su parte, confirmó al ex ministro de Justicia del kirchnerismo Martín Soria para el Senado y Adriana Serquis para una banca en la Cámara de Diputados.

El PRO, en tanto, llevará como candidatos a Juan Martín, encabezando la lista de senadores, y a Martina Lacour, en diputados nacionales.

En cuanto al resto de los candidatos a senadores, fueron confirmados Mónica Martín (Nuevo Más) y Facundo López (Juntos Somos Río Negro); mientras que en diputados los nombres son Aquiles Aqañazco Nieto y Juan Pablo Muena.

Neuquén

Siguiendo por la Patagonia, en la provincia de Neuquén los candidatos del oficialismo son Nadia Márquez como senadora y Gastón Riesco como diputado. El radical “con peluca” Pablo Cervi, actual diputado nacional aseguró que acompañará a Márquez por un lugar en el Senado.

En el peronismo se confirmaron los nombres de Silvia Sapag como líder candidata para la banca como senadora y Beatriz Gentile como diputada.

Luego, el resto de los candidatos para la Cámara de Senadores son: Carlos Quintriqueo de Más por Neuquén, Maximiliano Irrazabal para el Nuevo Más y Julieta Corroza en La Neuquinidad.

En cuanto a los diputados, los nombres son Amancay Audisio (Más por Neuquén), Keila Riquelme (Nuevo Más) y Karina Maureira (La Neuquinidad).

Salta

A último momento se rompió la unidad en el peronismo: el exgobernador Juan Manuel Urtubey y Sergio “Oso” Leavy irán en listas separadas para pelear por una banca en el senado. Competirán contra la libertaria María Emilia Orozco.

La exfuncionaria nacional Flavia Royón será la candidata del oficialismo provincial (Primeros los salteños).

La provincia tiene la particularidad de elegir diputados y senadores nacionales el mismo día en el que se disputarán las elecciones a gobernador.

El oficialismo del Frente Cívico por Santiago postuló a Elías Suárez, mientras que La Libertad Avanza colocó a Ítalo Ciocolani y Despierta Santiago a Alejandro Parnás.

Para el Senado, el oficialismo llevará al gobernador Gerardo Zamora y a Elia Esther del Carmen Moreno, La Libertad Avanza a Tomás Figueroa, Despierta Santiago a Facundo Pérez Carletti y Fuerza Patria Peronista a José Emilio Neder. Y para Diputados se confirmaron a Jorge Mukdise y Cecilia Inés López Pasquali de Balmaceda (Frente Cívico), Laura Godoy (La Libertad Avanza), Marcelo Barbur (Fuerza Patria) y Héctor Ruiz (Despierta Santiago).

Tierra del Fuego

La provincia fueguina disputará tres puestos para el Senado y dos para Diputados. La Libertad Avanza reveló que irá con Agustín Coto y Belen Monte de Oca para la Cámara Alta y con Miguel Rodríguez y Analía Fernández para la Cámara Baja.

Provincias Unidas postulará al actual senador radical Pablo Blanco para renovar su mandato y a Daniel Bilota para el otro recinto.

El oficialismo, Fuerza Patria, postula a Cristina López y Federico Runin para la Cámara de Senadores. Agustín Tita encabezará en Diputados.

Chubut

En la provincia de Chubut también confirmaron sus candidatos de cara a las elecciones. Ana Clara Romero lidera la lista de Despierta Chubut mientras que Maira Frías va por La Libertad Avanza.

Las otras dos opciones que se manejan en la provincia patagónica son Juan Pablo Luque, por Unidos Podemos, y Alfredo Béliz para La fuerza del Trabajo Chubutense.

Además, el espacio será representado por la periodista y actriz Ximena Rijel, la abogada Alessandra Minnicelli y un veterano de la Guerra de Malvinas.

Corrientes

El oficialismo provincial de Vamos Corrientes irá con la candidatura del legislador Diógenes González, quien tendrá como contrincante por La Libertad Avanza a la actriz Virginia Gallardo. En Fuerza Patria va Raúl Hadad.

Mendoza

En cuanto a la lista de diputados en Mendoza, el nombre que más revuelo generó fue el de Luis Petri, el actual ministro de Defensa que será candidato de LLA.

El resto de los candidatos en la provincia mendocina son Emir Félix, para el Frente Justicialista, Micaela Blanco para el Frente de Izquierda, Jorge Difonso en Provincias Unidas y Mario Vadillo para el Partido Verde.

San Luis

Para la competición por las tres bancas a diputados nacionales, La Libertad Avanza confirmó a la contadora Mónica Becerra y a Carlos Alemán y Dalma Guina como sus tres postulantes. El oficialismo del gobernador Claudio Poggi decidió no presentarse en estas elecciones como parte de su alianza política con los libertarios. En tanto, el peronismo irá con el excandidato a gobernador Jorge “Gato” Fernández y con Gloria Petrino y José Farías.

Tucumán

En la provincia de Tucumán también quedaron definidos los candidatos que encabezan las listas. Para el Frente Tucumán Primero el nombre elegido es el de Osvaldo Jaldo, mientras que LLA optó por Federico Pelli.

Los otros dos nombres son Roberto Sánchez para Unidos por Tucumán y Ricardo Bussi para Fuerza Republicana.

Santa Cruz

Una de las sorpresas de la jornada: el sacerdote Juan Carlos Molina, cercano a Cristina Kirchner, será el postulante de unidad del peronismo.

Competirá contra el candidato del gobernador Vidal, José Daniel Álvarez; contra el PRO, que lleva como principal propuesta a Leo Roquel y contra los libertarios, que apostarán por Jairo Henoch Guzmán.