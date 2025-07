“Me hinché las bolas” y “limpialo a este tipo”: la dura reacción de Fantino contra Sebastián Pareja

Cada cierre de listas deja un tendal de heridos en todos los campamentos de la política y la Libertad Avanza no fue la excepción. En lo definen como “la gran batalla” para derrotar al kirchnerismo, los libertarios sellaron una alianza con el Pro pero también “recuperaron” a varios dirigentes con pasado en otras expresiones políticas.

Durante su programa en Neura, Alejandro Fantino comenzó a hablar de Sebastián Pareja, el armador junto a Lule y Martín Menem en Provincia que responde a Karina Milei. “Durante años se desempeñó en distintos niveles del Estado cobrando sueldos financiado por los contribuyentes”, detalló.

“Claro papá, como no vas a poner al pelado kirchnerista este…”, dijo Fantino con fastidio. “Ya está muchachos, no tengo más ganas, me quiero ir a mi casa, tipos como este me desilusiona”, lanzó luego.

“Lo digo por un montón de pibes libertarios que quedaron afuera porque viene este casta estatal que fue macrista, kirchnerista y ahora es libertario”, aseguró.

“Karina, si estas a tiempo, limpialo a este tipo que va a traer problemas”, dijo dirigiéndose a la hermana del Presidente. “Tenes grandes condiciones políticas y me encanta como armas territorialmente, pero sacate de encima a estos castas que no sirven para nada”, lanzó.

La bronca de Fantino, que replicó las sensaciones del esquema de la juventud libertaria y la militancia digital, se desató a partir de un tuit del armador que se escudó en Karina.

"Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá", había citado Pareja luego del traumático cierre.