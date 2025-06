El fiscal Diego Luciani rechazó la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y ahora define el Tribunal

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, rechazaron el pedido de prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. Ahora será el Tribunal Oral 2 el que defina si podrá cumplir la condena en el departamento de San José 1111. No aceptaron los argumentos de la defensa respecto a la edad de la ex vicepresidenta. Pide que el cumplimiento de la pena sea en una dependencia del Servicio Penitenciario Federal.

"Conceder la prisión domiciliaria es una potestad, no algo obligatorio. Es una excepción al cumplimiento de la pena privativa de libertad. Su concesión no debe ser admitida automáticamente por la mera circunstancia de que la persona condenada esté incluida en alguno de los supuestos que enumera la ley", señalaron los fiscales en el dictamen.

Un día antes de que se cumpla el plazo de los cinco días impuestos por el juez Jorge Gorini, en calidad de presidente del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que realizó el juicio del caso Vialidad, se conoció el criterio del Ministerio Público Fiscal respecto a dónde debe cumplir la sentencia la ex vicepresidenta.

Después de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la sentencia condenatoria, el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, había solicitado el beneficio del arresto domiciliario.

El pedido se fundó en la edad de Cristina Kirchner, 72 años, junto a su rol de ex Jefa de Estado, sosteniendo que no corresponde que sea alojada en una cárcel común, teniendo -además- como antecedente el intento de homicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022.

Los requisitos expuestos por el abogado en el escrito que analizó el fiscal Luciani, incluyeron que se evite la aplicación de una tobillera electrónica, ya que los arrestos domiciliarios no pueden ser supervisados por ninguna fuerza federal. Para reforzar dicho pedido, se resaltó que como ex Presidenta Cristina cuenta con custodia permanente y por ello, se había planteado la posibilidad de que la misma se mantenga.

En función de ese análisis la procedencia del reclamo de la ex vice, "deben decidirse sobre la base de un examen de razonabilidad en función de las circunstancias del caso concreto", algo que no se cumple para Luciani y Mola, no hay sustento jurídico suficiente.

Hay que establecer qué circunstancias –además de la edad– deben ponderarse para aplicar esta disposición excepcional al evaluar la modalidad de ejecución de la pena, entendieron los fiscales.

Sobre ese aspecto indicaron: "No se advierten razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la prisión domiciliaria. La privación de la libertad en un establecimiento carcelario no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de Fernández".

Otro punto central, es que para los representantes del Ministerio Público Fiscal indicaron que siempre "ha dictaminado que la pena privativa de libertad en la modalidad de prisión domiciliaria es una potestad de los jueces podrán a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria", sostiene el dictamen.

Luciani y Mola, indicaron que la defensa sólo adujo el tema de la edad de Cristina Kirchner para requerir el arresto domiciliario. De hecho, se cita un informe técnico en el que "la propia ex Presidenta señaló encontrarse en buen estado de salud".

Ante el planteo del fiscal Luciani, el presidente del TOF 2 -Jorge Gorini-, solicitará la opinión de la defensa sobre el criterio del Ministerio Público. Mientras tanto, Cristina Kirchner informó que se presentará en Comodoro Py el miércoles por la mañana, cuando se hará efectiva su detención.