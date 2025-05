El Gobierno nacional busca frenar el paro de colectivos de mañana con una nueva reunión

El flamante secretario de Transporte, Luis Pierrini, quien asumió el cargo en reemplazo de Franco Mogetta, trabaja contra reloj para alcanzar un acuerdo entre los representantes sindicales y las cámaras empresariales. Desde el Gobierno ya no tiene posibilidad de dictar una nueva conciliación obligatoria, por lo que en caso de que el gremio continúe con la misma postura, el próximo martes habrá paro.





El encuentro se realizará mediante videoconferencia desde las 14 de este lunes. Justamente, en la última reunión, que ocurrió el pasado 30 de abril no se llegó a un acuerdo y desde la UTA anunciaron la nueva medida de fuerza.



En ese entonces, el gremio emitió un comunicado para anunciar el reclamo y señaló: “Los empresarios han ofrecido por los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio un incremento remunerativo de menos del 6% a pagarse a partir del mes de junio. Con ello se ofrecen sumas no remunerativas de $40.000 para el 26 de mayo; $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio. Una falta de respeto“.



“Pese a las gestiones realizadas por este Consejo Directivo Nacional, hasta el momento no se ha podido mejorar el ofrecimiento empresarial y se ha agotado el periodo de Conciliación Laboral Obligatoria. Conforme ello, como primera medida, se ha resuelto un paro de actividades por 24 horas para el día martes 06 de mayo del corriente, a partir de las 00:00 hs. a nivel nacional, en empresas de transporte de pasajeros de corta y media distancia“, completó el anuncio.



El reclamo de los choferes de colectivos es llevar el salario básico desde los 1.200.000 pesos actuales a 1.700.000 pesos. Sin embargo, desde las cámaras empresariales advirtieron que, por el momento, se está lejos de alcanzar un acuerdo: “Hicimos un ofrecimiento al gremio que está en línea con los números que nosotros vemos, considerando que la mitad de líneas de colectivos del AMBA tienen la tarifa congelada hace 8 meses”, señaló Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (AAETA).



“Toda esta estructura que utiliza el gobierno para determinar el costo de lo que cuesta movilizar los 18 mil colectivos en el AMBA se calculó con los precios que tenía la economía en diciembre, y no incluyó ninguna partida presupuestaria para ajustes tarifarios este año. Nosotros hicimos una oferta, pero el gremio la considera insuficiente”, agregó en declaraciones públicas.



En tanto, se refirió a los precios de los boletos y el dinero que reciben las empresas para negociar con los choferes: “Es el Estado el que nos autoriza a nosotros y decide la tarifa que vamos a obtener. Siempre es una tarifa simbólica en relación al costo. Recordemos que el 70% está subsidiado. Se nos maneja la caja desde afuera. Nosotros siempre ofrecemos lo máximo para evitar un conflicto, pero hasta ahora las herramientas arriba de la mesa fueron escasas”.



Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en declaraciones a la prensa, se refirió a la medida anunciada por la agrupación que conduce Roberto Fernández para el martes y señaló: “Yo le diría a los dirigentes de la UTA que estamos con un cambio de secretario de Transporte, que tal vez sería un buen momento de suspender unos días el paro y sentarnos para analizar el tema y ver qué alternativas podemos encontrar para solucionar el problema“.



Pierrini, el nuevo titular de la Secretaría de Transporte, es un empresario mendocino del rubro de seguros, pero al que no se le conocen en el currículum antecedentes en el área de gestión de transporte. Hasta ahora no se sabe si, junto con Mogetta, también renunciarán sus tres subsecretarios, también oriundos de la provincia de Córdoba y con un perfil mucho más técnico. Se trata del subsecretario de Transporte aéreo, Hernán Gómez, el de Transporte Ferroviario, Martín Ferreiro y el de Transporte Automotor, Mariano Plencovich.