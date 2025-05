Guillermo Moreno y Fabio Cuggini casi se van a las manos en el programa del Turco García: “Está enfermo este chiquito”

Guillermo Moreno y el estilista Fabio Cuggini, siempre crítico de su gestión, estuvieron al borde de tomarse a golpes tras lanzarse una catarata de insultos, acusaciones y amenazas en el programa de streaming "Lo del Turco", que conduce el exfutbolista Claudio García.





Al comienzo de la emisión, el peluquero, quien en su momento expresó públicamente su apoyo a la candidatura presidencial de Javier Milei, inició una especie de monólogo catártico de varios minutos contra la dirigencia política.

"Creo que se tienen que borrar todos los que dirigieron este país y llamarse a silencio o devolver la guita que se chorearon", lanzó Cuggini, quien aseguró haber tomado la decisión de no ejercer más su derecho al voto. "Es la legalización de la estafa, no tiene que ser obligatorio. ¿Voy a votar un tipo que me va a cagar? Todos nos cagaron", expresó.



En esa dirección, ante un Moreno que, con ciertas caras de desaprobación, permanecía en silencio, agregó: "De chico me inculcaron que tenía que ser peronista, como a los pibes ahora que sean kirchneristas. Les dijeron que Perón fue de izquierda y era de derecha. Se murió y nadie siguió su legado".

El referente de Principios y Valores, por supuesto, tampoco se salvó de los cuestionamientos. "Yo no comparto las boludeces que hace", lanzó el estilista, quien, con su verborragia, comenzó a caldear el ambiente.



"Por un lado lo respeto y por el otro, le he perdido el respeto", dijo respecto del exsecretario de Comercio durante el kirchnerismo. Luego añadió: "No lo conozco, pero me da vergüenza que una persona que estuvo en un gobierno siga hablando y hablando. Yo no soy hipócrita".



Cuando le cedieron a Moreno el turno para contestar, el exfuncionario planteó: "Habló de tantas cosas... ¿de qué querés que opine? Lo escuché 15 minutos en silencio".

Tras una breve pausa, retomó: "Él considera que me equivoqué, yo considero que no. Tenemos opiniones distintas".



Luego de esa afirmación, Cuggini interrumpió: "¿Vos no usabas un 'chumbo' en la mesa con los empresarios?. Las malas lenguas de los empresarios que estuvieron sentados lo han dicho".



Tras la acusación, continuó: "Vamos a hablar clarito. Yo te respeto, pero me dan vergüenza vos, el 'Chino' (en alusión al surcoreano Alejandro Kim, que estaba presente en el lugar y que encabeza la lista de candidatos a legisladores en su partido) y (Leandro) Santoro".

En ese momento, la paciencia de Moreno cedió a un volcán que comenzó a entrar en erupción. “Hermano, vos me das vergüenza a mí. Hace 15 minutos que estás rompiendo los huevos hablando sin decir nada. No termino de entender de dónde me conocés, no sabés dónde vivo”, retrucó.



"Me dan vergüenza las boludeces que hacés y cómo das vuelta las cosas. Está bueno cantarle las 40 a la gente", insistió Cuggini. El político, visiblemente molesto, le devolvió: "A mí no me cantás un carajo. ¿Qué mierda me vas a cantar vos? Sos un boludazo. Esto va a terminar mal porque vos sos un gil".



Luego de que ambos bajaran los decibeles por unos instantes, el fin de la calma llegó al momento de compartir la mesa, cuando Cuggini salió en defensa de la gestión de Milei y apuntó contra el kirchnerismo: "Estoy esperando a ver qué hace. A Cristina (Kirchner) me la tuve que bancar, a tu gobierno me lo tuve que bancar".



Moreno, sin filtro, contestó dando a entender que se podía habilitar un espacio para la violencia física: "Hay muchas botellas acá y sería un espectáculo ridículo. No rompas más los huevos porque me estás rompiendo los huevos", manifestó.



"Yo tengo ganas de decir lo que tengo que decir. ¿Me vas a pegar con la botella?", la siguió Cuggini, por lo que Moreno, respondió: "Vamos a ver lo que hacemos".

"Lastimame, Moreno, pedazo de pelotudo", arremetió Cuggini. "Pedazo de boludo vos", le respondió el exsecretario de Comercio. Instantes después, el peluquero abandonó el lugar.

Este viernes por la madrugada, el estilista realizó una ácida publicación en sus redes. "Huyendo de Guillermo Moreno. Jajajajaja", escribió junto a tres emojis de ratones.

"Knout out técnico. Perro que ladra no muerde, hipocresía pura, así nos llevaron a la decadencia a la Argentina y no se hacen cargo. Fin. Chauuuu", completó.