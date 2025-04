Bandera blanca de Cristina Kirchner a Kicillof: aceptó el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses 2025

La presidenta del Partido Justicialista (PJ) nacional, Cristina Kirchner decidió ceder en la interna que divide al peronismo en la provincia de Buenos Aires con un gesto de acercamiento a Axel Kicillof: les ordenó sus bloques legislativos

que desistan del proyecto de ley para establecer elecciones concurrentes en la Provincia de Buenos Aires.



“Hoy, 14 de abril, sigo creyendo, junto a otros compañeros y compañeras, que en las próximas elecciones parlamentarias en la PBA, tanto nacionales como provinciales, lo mejor para los bonaerenses en general, y para el peronismo en particular, es votar una sola vez, el 26 de octubre”, dijo Kirchner.



En la misma línea, argumentó que celebrar dos elecciones con seis semanas de diferencia “y al mismo tiempo, destinar cuantiosos recursos por el desdoblamiento electoral, no parece ser lo más aconsejable”, especialmente en un contexto de crisis económica que, según señaló, “está atravesando la sociedad producto de las políticas de Milei”.



Asimismo, como presidenta del PJ nacional consideró que, “a pesar de seguir creyendo que desdoblar las elecciones en las Provincia de Buenos Aires es un error político (DIOS QUIERA ME EQUIVOQUE)”, el contexto obliga a trabajar en unidad y por eso les solicitó a la senadora Teresa García y al diputado Facundo Tignanelli “que desistan del proyecto de ley de concurrencia electoral para que los bonaerenses voten una sola vez”. Además, les pidió que “acompañen, en la parte pertinente, el proyecto de ley del compañero gobernador que fuera firmado por la oposición (UCR, LLA y el PRO)”.



CFK entendió que no se debe seguir “distrayendo tiempo y energías” en debates electorales, y llamó a “encarar y resolver los verdaderos problemas que hoy sufren los bonaerenses”, los cuales, advirtió, podrían profundizarse próximamente.



“A no dudarlo, (los problemas) se agravarán después de la devaluación impuesta al gobierno de Milei tras un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Acuerdo que, además y como siempre, viene con las condicionalidades que históricamente han perjudicado los intereses del país, trayendo sólo tristeza y miseria al pueblo argentino", reflexionó la ex jefa de Estado.



La presidenta del PJ detalló que en la Provincia de Buenos Aires hay “más de mil obras públicas paralizadas, 8 de cada 10 nuevos desempleados son bonaerenses, la actividad económica cayó 8 puntos interanual, el consumo tiene su peor descenso desde 2016 y se perdieron 11 puntos de Coparticipación Federal”.



Al retomar el tema de las elecciones y el impacto político para el peronismo, insistió con que “es un error provincializar la elección al desdoblarla”. Y criticó que esta estrategia divida esfuerzos en dos instancias electorales.



La ex mandataria recordó que ya había planteado esta postura el 9 de diciembre de 2024, durante la reunión plenaria del Consejo Provincial del PJ Bonaerense, en la localidad de Moreno. “Mirando en retrospectiva, no deja de llamarme la atención que en aquel encuentro nadie pidiera la palabra para argumentar las conveniencias del desdoblamiento”, agregó.



La división interna había generado problemas para el peronismo e incluso provocó una división entre los intendentes. Ahora se espera que este gesto de Cristina Kirchner ayude a descomprimir, al menos por un tiempo.