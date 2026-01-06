Se negó a que le lave el coche y el limpiavidrios le reventó el capot a piñas

La conductora de una Chevrolet Onix paró en un semáforo de la Avenida Sáenz Peña al 1086. Allí apareció un limpiavidrios que, sin consultar, comenzó a tirar detergente sobre el parabrisas.

La mujer, de 36 años, se negó a recibir el servicio, lo que provocó la furia del hombre. Este la amenazó y comenzó a pegarle piñas al capot y al limpiaparabrisas de la víctima.

Una patrulla policial que circulaba por el barrio Cofico llegó hasta el lugar. Al dar cuenta de la presencia de efectivos, el sujeto se retiró hasta la medianera de una casa donde guardaba el balde y otras pertenencias personales.

El delincuente de 25 años, visiblemente fuera de sí, se resistió a la requisa y el arresto. Hizo falta la presencia de al menos tres efectivos para detenerlo.

Finalmente, fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente. La herramienta secavidrios fue secuestrada.