¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Se negó a que le lave el coche y el limpiavidrios le reventó el capot a piñas

Una mujer de 36 años fue víctima de la agresión en el barrio cordobés de Cofico. Se necesitaron tres policías para arrestarlo debido a la resistencia del delincuente.
 

Por Redacción

Martes, 06 de enero de 2026 a las 08:05

La conductora de una Chevrolet Onix paró en un semáforo de la Avenida Sáenz Peña al 1086. Allí apareció un limpiavidrios que, sin consultar, comenzó a tirar detergente sobre el parabrisas. 

La mujer, de 36 años, se negó a recibir el servicio, lo que provocó la furia del hombre. Este la amenazó y comenzó a pegarle piñas al capot y al limpiaparabrisas de la víctima. 

Una patrulla policial que circulaba por el barrio Cofico llegó hasta el lugar. Al dar cuenta de la presencia de efectivos, el sujeto se retiró hasta la medianera de una casa donde guardaba el balde y otras pertenencias personales. 

El delincuente de 25 años, visiblemente fuera de sí, se resistió a la requisa y el arresto. Hizo falta la presencia de al menos tres efectivos para detenerlo. 

Finalmente, fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente. La herramienta secavidrios fue secuestrada.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD