Se durmió mientras manejaba y destrozó tres autos estacionados

¿Pasó de largo? ¿Venía de una fiesta? ¿Estaba bajo el efecto de alguna sustancia? Las causas aún no fueron reveladas pero el resultado quedó a la vista: tres autos destrozados y un barrio indignado.

El protagonista fue un joven a bordo de un Volkswagen Gol gris que se quedó dormido, cruzó de carril e impactó contra una fila de coches estacionados.

La peor parte se la llevó un Peugeot blanco al que la parte delantera le quedó irreconocible. El coche del autor también terminó con daños irreparables.

El barrio, que se despertó por el fuerte sonido del coche y de las alarmas, terminó indignado. Algunos vecinos afirmaron que, de no ser que no hubiera peatones cerca, podría haber sido una tragedia con víctimas fatales de por medio.