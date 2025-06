“Matalo, matalo”: brutal robo “piraña” en un kiosco

En apenas 10 segundos, tres delincuentes protagonizaron un violento robo al estilo “piraña” en un kiosco de la zona de Alem en Mar del Plata.

Eran las 21.27 del martes cuando ingresaron al local y, al grito de “¡matalo, matalo!”, aterraron al joven empleado. “Dame todo, dale, gato”, le ordenaron mientras lo rodeaban, ignorando completamente la advertencia de la víctima sobre la cámara de seguridad del local que registraba todo.

Sin detenerse, los ladrones se abalanzaron sobre los exhibidores y huyeron con toda la mercadería que lograron agarrar.

La secuencia quedó registrada en un video, donde se ve con crudeza la velocidad del ataque y la violencia verbal de los asaltantes. Fue un golpe relámpago, pero suficiente para dejar paralizado al empleado y en estado de alerta al resto de los comerciantes de la zona.

Vecinos y dueños de negocios ubicados en los alrededores aseguran que la situación es insostenible. Afirman que los robos se repiten día tras día, sin distinción de horario.

El ex secretario de Seguridad municipal, Rodolfo “Manino” Iriart, se hizo eco del reclamo y expresó su preocupación a través de su cuenta de X: “Inseguridad a toda hora y sin importar que los estén filmando. Entran, roban mercadería y se van. Los comerciantes no dan más. Si me siguen llegando videos es porque no encuentran respuesta alguna”.