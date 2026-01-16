Machado se reunió con Trump y le obsequió su medalla del Nobel de la Paz

La reunión, de carácter privado y con una duración superior a las dos horas, se desarrolló en el comedor del recinto presidencial y contó con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio, según confirmaron fuentes oficiales a la prensa.

La cita representó el primer encuentro cara a cara entre Trump y Machado desde la operación que culminó con la captura del dictador derrocado, Nicolás Maduro, y su posterior traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico.

Tras finalizar la reunión, Machado se dirigió a un grupo de venezolanos congregados en las inmediaciones de la Casa Blanca y a los medios de comunicación que aguardaban declaraciones.

“Le transmití con precisión el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición que permita no solamente construir instituciones democráticas, sólidas y estables, sino también, atender lo más importante que es nuestra gente”, explicó Machado ante la prensa.

Y agregó: “Me impresionó mucho lo claro que está, cómo conoce la situación de Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela y le aseguré que la sociedad venezonala está unida y hoy más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo, queremos vivir con libertad, con dignidad, con justicia, queremos a nuestros hijos de nuevo en casa”.

El regalo de Machado a Trump:

El presidente de Estados Unidos calificó como un “gran honor” su encuentro con la líder opositora venezolana y destacó la trayectoria personal y política de la dirigente.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump escribió: “Fue un gran honor reunirme hoy con María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo”.

El mandatario estadounidense detalló que Machado le obsequió la medalla de su Premio Nobel de la Paz como reconocimiento a su labor internacional. “María me regaló su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he hecho. Un gesto tan maravilloso de respeto mutuo”, señaló Trump, sin ofrecer más información sobre el momento. El mensaje concluyó con un agradecimiento directo: “Gracias, María”.

Machado entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz enmarcada con un mensaje de “gratitud” del pueblo venezolano por sus acciones para lograr “su libertad”.

La fundadora del partido Vente Venezuela utilizó un marco con detalles dorados para presentar la medalla, que obsequió al mandatario en la Casa Blanca. En la parte superior del marco escribió: “en gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz”, y añadió que el gesto representa un reconocimiento del pueblo venezolano por las acciones de Trump para encaminar “su libertad”.

El Comité Noruego del Nobel recordó este jueves detalles históricos y simbólicos sobre la medalla de reconocimiento internacional. La pieza, acuñada en oro, mide 6,6 centímetros de diámetro, pesa 196 gramos y mantiene desde hace 120 años el mismo diseño: el retrato de Alfred Nobel en el anverso y, en el reverso, tres figuras humanas desnudas unidas por los hombros en representación de la hermandad.

El Comité precisó que, aunque el premio en sí (el título) es intransferible, la medalla física ha cambiado de manos en varias ocasiones. Entre los casos más conocidos figura el del periodista ruso Dmitry Muratov, cuya medalla fue subastada por más de 100 millones de dólares para apoyar a los refugiados de la guerra en Ucrania.