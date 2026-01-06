"En casa mucho no nos dejan jugar a la pelota”: Lionel Messi habló de su vida puertas adentro, el vínculo con la profesión y cuál es su trago preferido

El 2026 es un año particular para Lionel Messi ya que el capitán de la Selección Argentina afrontará nuevos retos con el Inter Miami. Primero la Finalissima ante España y, a mitad de año, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Antes de comenzar los trabajos, el “10” brindó una entrevista por streaming y habló de todo.

"Nosotros vivimos con la pelota. Todo el día. La verdad que vienen mucho acá al club también, entrenan", comenzó contando Messi en la entrevista íntima. ¿Si juega mucho con sus hijos en su casa? "En casa mucho no nos dejan, jaja", respondió Lionel con una sonrisa cómplice sobre los límites que les pone Antonela. "Pero en realidad ellos salen del cole y ya venimos para el club. Entrenan lunes, martes, ya meriendan y venimos para acá. No hay mucho tiempo. Pero sí que cuando tenemos, la pelota está siempre”.

Messi también compartió su obsesión por el orden: " No me gusta que me toquen las cosas, tengo que saber dónde está cada cosa. Desde chiquito. Y Thiago es igual a mí. Y Ciro también".

Cuando le consultaron sobre su romanticismo con Antonela, respondió: "Ella en realidad es mucho más que yo. Y bueno, siempre hablamos, tenemos discusiones ahí que ella dejó de serlo mucho porque no me gustaba mucho, ¿viste? Era muy... mucho más frío. Hasta que hubo un momento le dije: 'Ya no soy más como antes'. Pero sí es verdad. Me gusta hacer sentir bien y ser feliz a la gente que quiero. No soy muy demostrativo".

”Soy más raro que la mierda”:

"La verdad que yo soy... tengo mi parte de que soy más raro que la mierda también... Me gusta mucho estar solo, disfruto del estar solo. El quilombo de la casa con los tres chicos corriendo para todos lados por ahí me termina saturando y me gusta mi momento de soledad, de estar tranquilo", compartió Lionel.

También se refirió a la terapia: "Tuve una época que hice. En Barcelona hice. Y después no hice más... Soy mucho de comerme las cosas yo, de guardarme todo para adentro, de comerme los problemas solo".

"Yo en lo deportivo siempre dije que yo fui el crítico número uno conmigo mismo. Yo sé cuándo hice las cosas bien, cuándo hice las cosas mal", afirmó respecto a lo crítico que es con uno mismo.

El tratamiento de salud en su niñez:

"El tratamiento lo empecé Newell’s, era un tratamiento muy caro. Tenía 11 años, me acuerdo que fui a hacer unas pruebas, unos análisis y ahí me dijeron lo que tenía", contó.

"Empecé el tratamiento con Manso (Damián), que tenía lo mismo. Era un tratamiento costoso y Newell’s dijo que se iba a hacer cargo y la empresa en la que trabajaba mi papá también iba a ayudar", comentó el jugador.

"Muchas veces la hicieron ir a mi vieja hasta la otra punta de Rosario y no le daban la plata, por eso también el enojo de mi mamá con Newell’s", reveló Messi y continuó: "El club no tiene nada que ver, era la persona que estaba ahí el problema. Me acuerdo el nombre, pero no lo voy a decir".

El vínculo deportivo con su papá y la prueba en River:

"En la parte deportiva y en lo que pasa en lo futbolístico, comparto mucho más con mi viejo. En toda la carrera deportiva, el que estuvo al lado mío en ese sentido fue mi viejo. Siempre necesité como la aprobación, o la opinión de mi viejo. De chiquito yo terminaba un partido y le preguntaba a él cualquier cosa", contó.

Respecto a River, relató: "Hice una prueba en River. Yo fui por mi cuenta a River, hice una prueba ahí que sé yo, estuve entrenando y a los 10 días por ahí volví y bueno, en River me dijeron que sí, que quería que se quede, que se iba a hacer cargo del tratamiento, de todo, me tenía que quedar en la en la pensión. Pero me dijeron 'nosotros no podemos hacer nada por el pase, tenés que ir vos a sacar el pase a Newell's y venir para quedarte'. Y yo cuando fui a pedir el pase a Newell's obviamente eh no me lo daban y era muy difícil y bueno ahí se cortó todo".

La vida en Miami, el anonimato y la rutina:

"Es verdad que acá vivo mucho más tranquilo, que en esta parte de Miami donde vivimos también es mucho más americano también, donde la gente vive de otra manera también o no le da tanta importancia al fútbol. En Barcelona salía, iba... la gente como que estaba también acostumbrada. Yo nací en Barcelona prácticamente, viví toda mi vida ahí... recorría los mismos lados siempre, la gente ya me veía continuamente entonces era normal. "Hacemos mucha vida de rutina también. Acá también, dependemos mucho de los nenes... estamos mucho atrás de ellos, con los horarios de ellos. Salen del colegio, como te decía antes, venimos a los entrenamientos”.

¿Qué mira Messi?

Respecto a sus consumos en TV, series y streaming, el futbolista contó: "No, ahora muchas series. Estamos mirando muchas... ¿Envidiosa? Muy buena, sí. Sí, sí, miramos de todo. Por ahí el horario es más difícil [para ver en vivo programas], por ahí los resúmenes, los cortes, los clips... miro mucho lo que me va apareciendo. Nosotros a la hora, parece que no pero dos horas menos es mucho, te cambia mucho el horario. Y más cuando tenemos nosotros una rutina muy determinada".

Y continuó: "Me gusta el chisme, soy como mi vieja que le gusta todo jaja. Me gusta. A Anto no le gusta tanto, soy más yo. Pero para estar al día nada más. Lo saque de mi mamá que le encanta todo, es cholula. Si ella pudiera se va con Ángel De Brito a LAM".

El mundo de las redes: "A veces quiero dejar de seguir alguno y no dejo porque sé lo que puede pasar... todas esas boludeces después repercuten. En ese sentido es lo que más me cuido y le doy más atención. No me gusta verme o aparecer y que se hable de mí de otra cosa que no sea jugando al fútbol".

Messi empresario y líder entre jóvenes:

"Tengo la gente que me rodea que me ayuda muchísimo. Yo siempre pensé en el futbol y lo único que tenía en la cabeza era eso. Llega el momento en que uno debe pensar más allá. Me gusta, es algo nuevo para mí también. Mi círculo siempre son lo mismo, hay gente que trabaja conmigo desde que soy chiquito y tengo mucha confianza con ellos. Yo de costado voy viendo todo", contó sobre su rol empresarial.

Respecto al liderazgo: "Yo siempre hable con hechos, de demostrar. Sea lo que haga dar el máximo, dentro de la cancha como en el entrenamiento y todo lo que conlleve, con los años uno va ganando experiencia y soltura y se va soltando de otra manera. Me encontré con otra generación completamente diferente a la mía después de 2018".

Messi dijo que quienes crecieron "con Diego lo idolatran como todos y es justo", pero que hubo otra generación que "no lo vio tanto y se identificó con otra persona".

Por otro lado confesó respecto a la Inteligencia Artificial: "No, no le agarre la vuelta, ja. Si por ejemplo Antonela está todo el día con eso".

Y se refirió a los idiomas: "Es pudor más que nada el no hablar otro idioma. Me siento raro, no me gusta. Inglés la verdad que creo que puedo hablar y hacerme entender".

El trago preferido:

"Primero no me gusta (bailar) y no era el primero, habíamos hecho 500 trencitos jaja”, recordó respecto a un evento social. Y confesó: “Yo igual para bailar tengo que estar un poquito escabiado... Cuando puedo tomar tomo vino, sino la misma de siempre el vino y la gaseosa (Sprite) para que pegue rápido, jaja".

La personalidad en la cancha:

"Adentro de una cancha me transformo. Soy competitivo y me caliento. Hay muchas cosas que hago y después veo que hice y digo que boludo", afirmó.

El costado sentimental y astrológico:

"Soy sensible. Lloro por ahí con películas. Con hechos verídicos más que nada", dijo. Y agregó: "Soy de cáncer. Pero no sé nada. Anto ahí un poco más... Su papá es de cáncer, tenemos muchas cosas que somos parecidos y nos compara siempre".

El futuro de Messi:

"Técnico la verdad no me veo. Manager me gusta pero si tengo que decir algo, me gusta más la parte esa de propietario. Poder tener mi propio club y hacer crecer un club, arrancar de abajo y poder darle la oportunidad a chicos y gente de crecer y hacer algo importante. Eso es lo que más me llamaría", dijo.