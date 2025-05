Luisana Lopilato encarna a Pepita la Pistolera en el nuevo film “Neisis”

El film es protagonizado por Luisana Lopilato, quien encarna por primera vez a una mujer ligada al hampa en un drama biográfico.





El largometraje narra la historia de Pepita la Pistolera, considerada una leyenda urbana por su enfrentamiento al sistema de trata de personas y su rol en un triple homicidio que la convirtió en ícono mediático y transgresor. El guion fue escrito por Lucía Puenzo junto a Andrés Gelós, Tatiana Mereñuk y Natacha Caravia, y se centra en cómo Di Tullio transformó el negocio de la prostitución en un gesto de resistencia femenina.



“Después de un año de escritura y semanas de lecturas y ensayos, la semana que viene empezamos rodaje con este tremendo equipo y elenco (…) Viva el Cine Argentino”, compartió Puenzo en redes sociales.



Neisis, que se filma en locaciones de la cárcel de mujeres de Batán, incluye en su elenca a Claudio Tolcachir, Charo López, Marcelo Subiotto, Alberto Ajaka, Camila Peralta, Esteban Bigliardi, Gustavo Bassani, y la debutante Gala Nisenson. Se suman también María Riot y Katrina Punk, referentes del cine para adultos y activistas por los derechos de las trabajadoras sexuales.



El proyecto apunta a una reconstrucción crítica del pasado reciente, cruzando los géneros de thriller, biopic y drama social. Según la directora, se trata de una película que "habla de las zonas grises del poder y de las mujeres que sobreviven donde no hay ley".



Para el rodaje de “La Pistolera”, según explicaron las productoras Historias Cinematográficas y Zeppelin Studio ocuparán a unos 100 trabajadores locales en Mar del Plata, entre 70 extras, 20 actores y 10 técnicos. Para las grabaciones, además, utilizarán 25 locaciones clásicas de la ciudad, que representan partes “esenciales” en la historia de la mujer.



Las grabaciones en Mar del Plata se extenderán durante dos semanas, y luego la producción se trasladará a Buenos Aires para los rodajes en interiores.



Las escenas, protagonizadas por Luisana Lopilato, se filmarán en locaciones clave para la historia de Pepita: barrios del puerto, zonas periféricas y puntos poco explorados por el cine. “Son lugares con mucha carga simbólica y que ayudan a retratar el mundo en el que se movía Pepita”, detallaron desde la organización.



El film se perfila como uno de los estrenos nacionales más prometedores de 2025, y propone abrir debate sobre feminismo, justicia y marginalidad.



Algunas de las locaciones de Mar del Plata para la filmación:



- Zona de la cárcel de mujeres de Batán. La autorización para filmar incluye el Camino San Francisco de Asis desde las intersecciones con la Ruta 88 km 8,5 hasta la calle Monte Malabrigo.

- ⁠Sector de la Circunvalación, lo que incluye Calle 515 desde la intersección con la calle Esteros del Ibera hasta la Av. Antártida Argentina.

- ⁠Calle 25 de Mayo entre las intersecciones con las calles México hasta Uruguay; y Chile entre las intersecciones de Av. Luro hasta 9 del Julio.

- ⁠Calle Formosa entre las calles Güemes y Olavarría.

- ⁠Paseo las toscas entre torreón del Monje y Av. Patricio Peralta Ramos.

- ⁠Calle Tucumán entre las calles Brown y Falucho; y Brown entre Buenos Aires y Tucumán.

- ⁠Calle colectora a la altura Av. Félix U. Camet entre las intersecciones de las Av. Carlos Tejedor hasta la calle Kraglievich.

- ⁠Calle 9 de Julio entre las intersecciones de las calles Marconi hasta Perú; y México, entre las calles 3 de Febrero y 25 de Mayo.



Margarita Di Tullio





Margarita nació un 15 de junio de 1948. Hija de Antonio, un italiano que se ganaba la vida como taxista, y de “Kita”, un ama de casa tradicional, se fue del hogar familiar en plena adolescencia, se cree, para escapar de un matrimonio impuesto por su padre en un intento por controlar ese carácter fuerte y desobediente que ya había empezado a asomar.



“Fue una etapa de mucha rebeldía, le gustaba mucho salir”, afirmó Gabriel, hijo de Di Tullio, y especuló: “Se juntó con gente que no se tenía que juntar...estaría enamorada de algún delincuente”.



Lo cierto es que la noche del 11 de junio de 1969, con 20 años, Margarita Di Tullio fue detenida por primera vez, acusada de asaltar junto con su novio a parejas en la costa de la ciudad balnearia. Un fotógrafo de La Capital registró el momento de la detención y le reprochó que se cubriera la cara.



“No me tapo por vergüenza, sino porque cuando salga tendré que regresar a las copas y esta publicidad me va a quemar”, fue la respuesta de ella, según replicó el diario.



La “pistolera”



Margarita Di Tullio había nacido en el ‘48, pero “Pepita, la pistolera” nació la mañana del 20 de agosto de 1985, cuando tres hombres irrumpieron en su casa dispuestos a matarla por venganza y una supuesta deuda de 300 dólares.



Alejada de los robos, en esa época Margarita Di Tullio se dedicaba al negocio de la noche con sus boliches “Rumba” y “Neisis”y llevaba en pareja una década con Guillermo Schelling, con quien tuvo dos hijos varones y una hija adoptiva a la que llamaban “La Polaca”. Todos estaban en la casa cuando aparecieron los intrusos y ella no titubeó: sacó el revólver que guardaba bajo la almohada y empezó a disparar.



“Los tres quedaron tendidos en mi habitación, y yo creía que ya estaban muertos, pero uno de ellos se levantó con el arma en mano y me colocó el caño entre los ojos. Estaba tiritando y alcanzó a decir: ‘Me pusiste...’. Yo le agarré la mano que sostenía el arma, saqué el caño que apuntaba a mi frente y se lo coloqué en la suya. ¿Así que te puse? Ahora te mato. Entonces disparé y terminé con el último de ellos’', contó casi 10 años después, sentada en la mesa de Mirtha Legrand.



Di tullio se refería a los hermanos Alejandro “El Tarta” y Roberto Losada, y Américo Córdoba, todos delincuentes con prontuario con los que, según los diarios, ella había tenido una sociedad. Sin embargo, el motivo que derivó en esa sangrienta secuencia nunca se pudo saber a ciencia cierta.



Unas 72 horas después de la matanza, al periodista Heberto Calabrese se le ocurrió llamar a Di Tullio “Pepita, La Pistolera”, por la canción mexicana que hizo conocida la cantante Ana María Cachito.