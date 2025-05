Crece el brote de sarampión que comenzó en un edificio del barrio de Palermo: ya son 26 los casos a nivel nacional

De una semana a la otra los casos de sarampión no paran de crecer, algo que los expertos atribuyen a que hay gente que ha dejado de vacunarse, problema que involucra también a otras enfermedades.





En la Ciudad los casos se focalizan sobre todo en Palermo (comuna 14). Según datos proporcionados por el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), siete de los 11 casos están relacionados con los dos primeros contagios importados detectados en febrero de este año, ya sea por vínculo directo -cinco de los casos residen en un mismo edificio- o por transmisión comunitaria ocurrida en la zona o en una sala de espera hospitalaria.



El problema del sarampión, además de los síntomas que provoca la enfermedad y las eventuales complicaciones que puede traer el cuadro, es que se trata de una infección extremadamente contagiosa. Alguien que ha contraído el virus puede transmitirlo en un radio de influencia cercano -y en un breve lapso- a entre 8 y 12 personas.



El brote ya ha excedido la zona de Palermo, donde comenzó el primer foco. “De acuerdo con la investigación epidemiológica, los otros casos pertenecen a la comuna 1 (N. de la R: integrada por Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución), comuna 4 (N: de la R: La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya) y comuna 12 (N de la R: Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón)”, señaló el Boletín Epidemiólogo Nacional (BEN).



Dos de los casos porteños confirmados no cuentan con vínculo comprobado con el resto: “No se pudo obtener secuencias genómicas para establecer algún vínculo con las cadenas de transmisión conocidas relacionadas a la importación”, detalla el informe oficial.



En la provincia de Buenos Aires, ocho de los 14 casos confirmados presentan vínculos epidemiológicos claros con los detectados en la Ciudad de Buenos Aires. Otro caso presenta antecedente de viaje a Tailandia, “con genotipificación que descarta relación epidemiológica con el resto de los casos”. Esto complejiza el escenario porque “plantea una nueva cadena de transmisión”, alerta el BEN.



Además, en cuatro de los contagios, aún no ha sido posible determinar el nexo con las cadenas de transmisión conocidas relacionadas a la importación. “En uno de los casos que se encontraba en investigación, el nexo con los casos confirmados se determinó genotipo B3, por lo que podría estar relacionado con la cadena de transmisión de los casos importados”.



La mayor cantidad de casos del Conurbano está concentrada en Florencio Varela, pero también fueron confirmados contagios en Berazategui, Guernica, Quilmes, Moreno, Adrogué, Avellaneda y La Matanza. Explicaron que “la vigilancia epidemiológica se mantiene en curso para identificar contactos, intentar cortar las cadenas de transmisión y minimizar la dispersión del virus”.



Mientras tanto, en la provincia de San Luis se registró el primer caso del país fuera del área metropolitana de Buenos Aires: “Se ha confirmado un caso importado en una beba de ocho meses, que no contaba con vacunación para el evento por no corresponder por la edad. Presenta antecedente de viaje a México, al Estado de Chihuahua”, se informó.



¿Qué hacer ante el brote?



El documento que difunde el Ministerio de Salud afirma que “resulta fundamental garantizar el cumplimiento del esquema de vacunación contra el sarampión de acuerdo a las recomendaciones vigentes en los establecimientos con actividades educativas, deportivas, recreativas y sociales".



Y agrega que "las aulas y otros espacios donde se desarrollan las actividades mencionadas suponen el contacto estrecho entre niños, adolescentes y adultos, la convocatoria a reuniones y actos escolares con gran afluencia de personas y un incremento del desplazamiento de la población, constituyendo así un escenario que facilita la propagación del virus del sarampión en la comunidad”.



Medidas de prevención



Todas las personas desde el año de vida deben tener esquema de vacunación completo contra el sarampión y la rubéola, según Calendario Nacional de Vacunación:



-De 12 meses a 4 años: deben acreditar una dosis de vacuna triple viral.



-De 5 años y más, adolescentes y personas adultas deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra sarampión y rubéola aplicada después del año de vida (doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para sarampión y rubéola.



-Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse.



-El antecedente de vacunación se deberá constatar a través del registro nominal de vacunación o por presentación del carnet de vacunación donde conste el esquema completo para sarampión y rubéola.