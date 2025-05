Ola de frío polar en el AMBA: hasta cuándo durará y qué recomiendan los expertos

Después del fuerte temporal, el ingreso de una masa de aire polar desplomó en pocas horas la temperatura en gran parte del país. En la Ciudad, este miércoles la mínima fue de 7 grados y durante las próximas horas trepará hasta llegar a los 12 grados, con ráfagas de viento del sur de hasta 50 kilómetros. ¿Hasta cuándo durará el frío extremo?





Según el Servicio Meteorológico, el frío intenso llegó para quedarse a la Ciudad. Al menos hasta los primeros días de junio. El organismo indicó que en el centro y norte del país, las temperaturas mínimas se moverán entre los -4 y los 8 °C, mientras que las máximas no superarán los 10 a 16 °C.



En la Capital Federal y sus alrededores, el jueves 29 de mayo, se espera una mínima de 5 grados y una máxima que no pasará de los 12 grados. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y continuarán los vientos del sur, aunque con menor intensidad.



El viernes 30 de mayo la jornada comenzará con el cielo parcialmente nublado y viento soplando de Noroeste y temperaturas que irán de 5 a 14 grados. Por su parte, el sábado 31 de mayo se mantendrá la tendencia, con mínima de 6 grados y máxima de 15. Mientras que el domingo 1º de junio, la mínima volverá a ubicarse en 5 grados, con una máxima de 14 grados.



El lunes y martes 2 y 3 de junio, las mínimas no superarán los 7 grados y las máximas serán de 15 grados. En todos estos días, no hay pronóstico de lluvias.





El SMN y el Ministerio de Salud recomiendan:



- Estar atentos a las alertas meteorológicas en la web oficial o a través de la app del SMN.

- Evitar la exposición prolongada al frío, especialmente niños, personas mayores y con enfermedades crónicas.

- Mantener los ambientes ventilados, sobre todo si se usan estufas a gas o leña.

- Revisar los sistemas de calefacción y evitar el uso de braseros en interiores.

- Tapar filtraciones de aire, sellar ventanas y colocar burletes para conservar el calor.

- Usar ropa en capas, moverse frecuentemente para mantener el calor corporal y consumir líquidos calientes.

- Evitar el consumo de alcohol, ya que provoca una falsa sensación de calor y favorece la pérdida de temperatura corporal.

- Mantener una alimentación saludable, con cuatro comidas diarias y alimentos nutritivos.

- No automedicarse ante síntomas de enfermedades respiratorias y consultar a un profesional de salud.