Extienden la alerta amarilla por lluvias fuertes con caída de granizo en Ciudad y Gran Buenos Aires

Lluvias y tormentas fuertes, con posible caída de granizo, son protagonistas desde este viernes y al menos hasta el domingo por la madrugada, en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas y principalmente abundante caída de agua en cortos periodos", informó el SMN para Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

"Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", agrega el informe meteorológico.

Para General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmén de Areco, Chacabuco, Colón y General Arenales rige una alerta naranja.

La situación es la misma para General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, Suipacha y San Andrés de Giles.

Entre municipios del conurbano bonaerense con alerta amarilla están La Plata, Berisso, Ensenada, General Pueyrredón, Mar Chiquita, General Alvarado, Pinamar, General Juan Madariaga, Villa Gesell, General Lavalle, La Costa, Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio, Tordillo, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Zárate, Pila, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Azul, Rauch, Tapalqué, Benito Juárez, Tandil, Loberia, Necochea, Baradero, Ramallo, San Nicolás y San Pedro.

Las alertas meteorológicas en el resto del país

La otra provincia que se encuentra bajo alerta naranja por tormentas es Santa Fe, donde se verán afectadas las ciudades de Caseros y General López, mientras que en Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Belgrano, Castellanos, Las Colonias y San Martín rige un nivel de advertencia amarillo.

Lo mismo recae sobre algunas zonas de Córdoba y Entre Ríos, mientras que en Chubut, Neuquén y Río Negro la advertencia del SMN es por lluvias.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

- Evitá actividades al aire libre.

- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

- Estate atento ante la posible caída de granizo.

- Informate por las autoridades.

- ⁠Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El pronóstico extendido para el AMBA

En el AMBA, durante el sábado 17 habrá tormentas fuertes y un leve descenso en la temperatura, con una mínima prevista de 18°C y una máxima de 22°C. Además, en las últimas horas del día se registrarán ráfagas de viento de hasta 60 km/h con dirección noroeste.

Mientras que el domingo 18, se perfila como un día más agradable. Si bien el SMN anticipa que la jornada comenzará con tormentas aisladas y una mínima de 15°, hacia la tarde/noche el cielo estará parcialmente nublado, sin lluvias, y con una máxima de 19°.

El comienzo de la próxima será sin lluvias, pero con un marcado descenso de temperatura. Para el lunes 19 se espera una mínima de 11° y una máxima de 16°, con un cielo mayormente nublado. Con el correr de los días, el frío será cada vez más y el jueves 22 se registrará una mínima de 8°.