Trágico accidente en la ruta 3: cuatro muertos por el choque frontal de un camión y un micro de larga distancia

Un micro de larga distancia y un camión chocaron de frente en la ruta 3 y el saldo fue de al menos cuatro muertos. También se registraron numerosos heridos que fueron hospitalizados.

El hecho ocurrió cerca de las 4 de la madrugada de este martes 13 de mayo a la altura del kilómetro 132, en San Miguel del Monte.

De acuerdo a los primeros datos recopilados en el lugar del incidente, el micro de la empresa Cóndor Estrella iba hacia Buenos Aires y chocó de frente contra el camión que iba en sentido contrario. Los vehículos quedaron destruidos.

Por el momento se informaron 20 heridos. El hospital Zenón Videla Dorna, de San Miguel del Monte, recibió 10 personas con traumatismos de diversa gravedad, mientras que el circulación por la zona quedó cortada.

"La ruta está cortada y aún no es posible llegar al lugar. Están trabajados Bomberos y el SAME trabajan en el lugar y las ambulancia no dan abasto. El colectivo ha quedado la mitad destrozado", contó el periodista Juan Fernández, en declaraciones periodísticas.

En lugar donde se produjo el accidente suele tener mucho tránsito y es ruta de mano y contramano. Es un tramo de calzada recto, sin luz, rodeado de campos.

Tal como indicaron los primeros testimonios, al momento del choque había una densa neblina que reducía considerablemente la visión. Los investigadores ahora buscan determinar la mecánica del accidente, aunque en primera instancia se apunta a un error humano.

A menos de 20 kilómetros del lugar de este trágico accidente, ayer por la mañana hubo otra muerte: un motociclista fue atropellado a la altura del kilómetro 148 en Las Flores.