Quién es Luis Antonio Tagle, “el Francisco asiático” que canta y baila en las misas

El arzobispo emérito de la capital filipina, actual pro-prefecto del Dicasterio de la Evangelización, tiene el mismo perfil progresista e inclusivo que el fallecido Francisco.





Su eventual designación sería un hito histórico en la Iglesia católica y generaría un fuerte impacto en Asia, en especial en las siempre difíciles relaciones entre el Vaticano y China.



Ahora, lo llaman el “Francisco de Asia” no solo por su formación jesuita, sino también por sus posturas pastorales, y su nombre circula en la lista de los papables.



Hace seis años, en un acto público en 2019, el cardenal filipino Luis Antonio Tagle protagonizó una escena que hoy, en su condición de papable, adquiere otro sentido. Sobre un escenario, el purpurado interpretó una versión breve del célebre Imagine de John Lennon, considerado un himno pacifista transversal.



No obstante, Tagle se curó en salud y omitió la estrofa donde se dice No need to kill or die for / and no religión too ([Imagina] que no hubiera necesidad de matar o de morir por algo / y tampoco religiones), que en su voz hubiera sido necesariamente controvertida.





Una vida moldeada por la Fe:



Nacido en Manila en 1957, Luis Antonio Tagle creció en una familia modesta, que pese a las dificultades económicas heredadas de la guerra civil, la ocupación japonesa y la posterior dominación estadounidense, priorizó la educación moral y académica de sus hijos. Él mismo recuerda que sus padres le legaron “el mejor regalo para su vida futura”: una base sólida de valores.



Apodado “Chito” desde joven, fue animado por sacerdotes a ingresar al seminario jesuita de San José y luego a continuar sus estudios teológicos en la Universidad Ateneo de Manila, también regida por jesuitas. A los 25 años, recuerda Corriere Della Sera, fue ordenado sacerdote y comenzó una carrera pastoral marcada por la cercanía con su comunidad y un perfil bajo, atributos que conserva incluso hoy como Pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización.



Su formación y compromiso lo llevaron a ser convocado en 1997 por el papa Juan Pablo II para formar parte de la Comisión Teológica Internacional, entonces presidida por el cardenal Joseph Ratzinger. Más tarde fue nombrado obispo de Imus en 2001 y arzobispo de Manila en 2011. Un año después, Benedicto XVI lo elevó al cardenalato, convirtiéndolo en el segundo cardenal filipino más joven de la historia.



En enero de 2015, durante su visita pastoral a Filipinas, el papa Francisco pronunció una frase que aún resuena en los pasillos del Vaticano: “El futuro de la Iglesia es en Asia”.