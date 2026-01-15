Salió a la luz el video de la pelea de los futbolistas argentinos en Brasil durante Año Nuevo

Se difundió un video inédito que muestra la pelea entre los futbolistas argentinos de Fortaleza y vecinos tras una denuncia por ruidos molestos en Año Nuevo, un episodio que reavivó la polémica mientras se lleva adelante una investigación judicial en Brasil.

Las imágenes, publicadas en los medios de comunicación y redes sociales captaron el momento en el que Eros Mancuso, Tomás Pochettino y José Tucu Herrera se ven involucrados en una confrontación que tuvo lugar en un condominio de lujo en Eusébio, en la región metropolitana de Fortaleza, el 1 de enero de 2026.

El video muestra una escena de tensión, con golpes, empujones y la participación de varias personas tanto dentro como fuera del domicilio donde se celebraba el Año Nuevo. Según la reconstrucción inicial, el conflicto se habría originado por una queja de un vecino debido al volumen elevado de la música que, según denunció, persistió hasta cerca de las cinco de la mañana. La denuncia formal por ruidos molestos y los incidentes posteriores llevó a la intervención de la Policía Civil del Estado de Ceará, que ahora analiza las imágenes y avanza con la investigación para determinar eventuales responsabilidades.

El enfrentamiento involucró a nueve personas: siete hombres —incluidos los tres futbolistas argentinos—, dos mujeres y un perro que, en medio del altercado, intentó saltar sobre los presentes. Testigos indicaron que durante el enfrentamiento los hombres intercambiaron puñetazos, mientras que las mujeres usaron una silla de plástico para golpear a otros involucrados. La secuencia fue registrada por una cámara de seguridad del condominio y difundida ampliamente en redes sociales y medios brasileños.

El incidente cobró mayor notoriedad luego de que el vecino afectado denunciara públicamente que su hija no podía dormir por el volumen de la música, lo que motivó su reclamo. Según manifestó en la denuncia, al acercarse al domicilio de los jugadores, la discusión derivó en una pelea, lo que desencadenó la intervención de la policía. El altercado dejó daños materiales, entre ellos la rotura de una puerta. “Uno de los residentes involucrados en la pelea dijo que fue a quejarse por el volumen alto de la música que salía de la residencia de Herrera cuando ocurrió la presunta agresión. Durante el altercado, afirmó haber sido mordido en la nariz por el jugador”, narró públicamente.

Eros Mancuso realizó un descargo en sus redes sociales, negando la versión presentada en la denuncia y ofreciendo su propio relato de los hechos. “El vecino se presentó fuera de control, insultando mi honor y mi trabajo durante la noche. Incluso después de ignorarlo, persistió. Con otro joven, llegó a mi casa, entró, derribó una de las puertas y amenazó a todos. Intentamos desalojarlos, pero recurrieron a la agresión física con uno de los huéspedes, y tuvimos que llamar a la policía para contener la situación”, publicó el futbolista en su cuenta oficial de Instagram.

El jugador sostiene que la agresión habría sido iniciada por el vecino, quien además habría ingresado a la vivienda en medio de la confusión.

Mientras tanto, la oficina de prensa del Fortaleza Esporte Clube confirmó que la institución continúa monitoreando la situación y brindando apoyo a los jugadores involucrados, según reportó el periódico brasileño. Tanto Pochettino como Mancuso fueron titulares en el primer partido oficial del año para el equipo —un empate sin goles ante Ferroviário—, en tanto que Herrera estuvo en el estadio pero no fue convocado, en el marco de versiones que indican que el club prevé su traspaso próximamente. No obstante, el lateral derecho es seguido de cerca por Estudiantes de La Plata para regresar al club y disputar la Copa Libertadores.

La Policía Civil del Estado de Ceará precisó en un comunicado que investiga el caso como lesiones corporales intencionales y que la causa está a cargo de la Comisaría de Eusébio. Las imágenes del video recientemente difundido forman parte de la instrucción judicial, y tanto los testimonios de los jugadores como los de los vecinos serán analizados para establecer eventuales responsabilidades penales.

Los jugadores:

Tomás Pochettino, mediocampista ofensivo nacido en Rafaela hace 29 años, inició su carrera profesional en Boca Juniors, para luego pasar por Defensa y Justicia y Talleres de Córdoba. En 2021 fue transferido al Austin FC, pero al año siguiente recaló en River Plate. Tras un breve paso por el Millonario firmó en Fortaleza, donde se convirtió en una pieza fundamental del equipo, ganador de un Campeonato Cearense y una Copa do Nordeste.

Eros Mancuso, oriundo de Haedo, también surgió de la cantera del Xeneize. El lateral derecho de 26 años nunca pudo asentarse en el primer equipo y desembarcó en Estudiantes de La Plata, donde sus buenas actuaciones le permitieron ser vendido al conjunto brasileño en 2024. Con Boca Juniors fue campeón de Reserva y de la Copa Argentina, mientras que en el Pincha levantó una Copa Argentina y una Copa de la Liga.

José Herrera, por su parte, nació en San Miguel de Tucumán en 2003 y juega de extremo derecho. Llegó a Fortaleza desde Argentinos Juniors, donde hizo toda su carrera. En el conjunto brasileño disputó 21 partidos, en los que aportó 2 goles y brindó tres asistencias.