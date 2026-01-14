Maher Carrizo iba a jugar en River pero ahora está cerca de Boca

Maher Carrizo quedó definitivamente lejos de River en este mercado de pases. Pese a que el club de Núñez había avanzado con decisión y estaba muy cerca de alcanzar un acuerdo económico con Vélez, la transferencia terminó cayéndose por dos factore: la firme determinación del jugador de no sumarse a otro equipo del ámbito local y la postura del Fortín de imponer condiciones que terminaron por enfriar cualquier intento de cierre.

Con ese escenario, el atacante de 19 años optó por esperar una oportunidad en Europa y el Millonario deberá volver a barajar opciones para reforzar su ofensiva. El interés de River por Carrizo surgió luego de que se frustraran otras alternativas para el ataque.

La novela se intensifica ya que según trascendidos, desde Boca empezaron a mover fichas por su pase. El xeneize habría preguntado sus condiciones a Vélez por el extremo que rechazó a River.

Además, en las últimas horas se hizo “viral” una foto de Carrizo con la camiseta de Boca cuando era chico y dio lugar a más rumores.

La dirigencia de River, junto al área de fútbol, había puesto el foco en el joven delantero de Vélez como una apuesta a futuro con proyección internacional. De hecho, las negociaciones avanzaron con rapidez y se hablaba de una operación cercana a los 6,5 millones de dólares por el 50% del pase, una cifra importante para el mercado local y que demostraba la convicción del club de Núñez.

Al mismo tiempo, como iban a ser socios en el pase del futbolista, Vélez también quería incluir una cláusula recaudatoria por la cual el Millonario iba a tener que pagar un millón de dólares por cada mercado en el que el jugador no fuese vendido. Esto, junto con la postura del jugador, dio de baja la operación.