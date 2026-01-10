Scaloni rememoró el punto de inflexión que vivió con Tapia en la Selección: "Fue un espaldarazo muy bueno de él"

De cara la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el técnico de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni, habló del futuro del capitán Lionel Messi y de los desafíos del conjunto albiceleste.

En declaraciones al streaming de AFA Estudio, desde las instalaciones del Balneario 12 de Punta Mogotes, el oriundo de Pujato se refirió a las sensaciones que dejó el sorteo del Mundial, en el que Argentina integrará el Grupo J junto a sus pares de Austria, Argelia y Jordania. "Son rivales complicados. No hay que dar nada por descontado. En todos los mundiales las selecciones favoritas son las mismas y después hay cuatro o cinco más que pueden pelear hasta el final y complicarte. Entonces, no ha cambiado absolutamente nada", reflexionó.

"Para mi es un grupo difícil el de Argentina. Si llegamos a pasar, el cruce - con España o Uruguay - es todavía más difícil. No estoy tan convencido de que hayamos tenido suerte. Tocó eso y ahora hay que jugar. Intentar competir con todos y llegar lo más lejos posible", afirmó.

La lista de cara al Mundial

El entrenador argentino destacó a los integrantes de la Selección Argentina y reconoció que repetirá la base del plantel que ganó la Copa del Mundo en Qatar 2022. "No nos han dado motivos para cambiar después de ganar el Mundial. Hemos competido a un gran nivel y hemos vuelto a ganar. Motivos para cambiar, aunque hemos intentado, no nos han dado. Muchos van a repetir y se lo han ganado", valoró.

A falta de seis meses para la cita mundialista, Scaloni aseguró que se tomará el trabajo de hablar con cerca de 50 futbolistas que están en carpeta. "El nivel es bastante parejo y hay un porcentaje que está bien. Nosotros tenemos que estar en alerta por posibles lesiones y bajos rendimientos. Seremos inflexibles. Si tenemos que llevar a otros chicos porque están mejor que otros, lo haremos. No descartamos a ninguno", sostuvo.

En tiempos de negociaciones y mercados de pases, Scaloni rechazó cualquier posibilidad de interponerse en la decisión de algún futbolista. "No nos interesa dónde van a jugar, sino que jueguen. Hay un montón de decisiones en las que nosotros no nos metemos. Nosotros analizamos lo futbolístico y vemos si rinden en el nivel que pueden dar", aclaró.

La actualidad de Leo Messi

Después de consagrase campeón en la MLS Cup, el técnico multicampeón subrayó al actualidad del astro rosarino, quien todavía no confirmó su presencia con la Albiceleste en la Copa de Estados Unidos, México y Canadá. "Sabemos que no se va a relajar nunca. Es un competidor nato que quiere ganar siempre. Eso es muy importante para sus compañeros", indicó. "Es un legado que va a dejar y lo tienen que tomar los chicos que vienen de atrás", agregó con vistas a una Selección post Messi.

Scaloni confirmó que se reunió en Rosario con Messi, pero que no habló de la convocatoria a la Copa del Mundo. "No hay que agobiarlo. Él tomará la decisión que tenga que tomar. Por lo pronto, hablamos de otras cosas", afirmó.

El apoyo clave del Chiqui Tapia

En otro tramo de la entrevista, Scaloni rememoró sus inicios como entrenador en la Selección y el momento en el que Claudio Tapia le ofreció la continuidad después del tercer puesto logrado en la Copa América de Brasil 2019.

"Hubo un momento en la Copa en el que me confirmó hasta el Mundial. Fue un espaldarazo muy bueno de él porque nos dio la tranquilidad de seguir trabajando sin estar pendientes de un resultado. Aunque vivimos de esto, sabemos que si no se gana es muy difícil. Y después de la Copa América nos dio la posibilidad de seguir hasta el Mundial de Qatar 2022. Sin eso, hoy no estaríamos acá. Fue un espaldarazo increíble y siempre vamos a estar agradecidos. Nos confirmaron y después vino todo color de rosas", recordó.

Ahora - según contó - las gestiones con el presidente de la AFA se basan en buscar un centro de alto rendimiento en Estados Unidos que le permita al equipo concentrar la estadía en un solo lugar. "Estamos mirando diferentes opciones", reconoció.

Dar el ejemplo

Por último, más allá de los resultados, el director técnico reivindicó las acciones personales de sus dirigidos fuera de las canchas. "Ahora que ganaron, es importante el comportamiento fuera de la cancha porque muchos los ven como sus ídolos. Creemos que tiene que quedar en la retina de los aficionados argentinos no solo lo bien que jugaban, sino cómo se han comportado. No son extraterrestres, sino jugadores que han ganado un Mundial", reflexionó.

"El desafío es seguir sacando futbolistas. Se ha jugado muy bien algunas veces, no tanto en otras, pero siempre con una impronta. Y es importante seguir sosteniendo esa impronta", concluyó.