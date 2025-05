Desaceleró la inflación en la Ciudad de Buenos Aires y fue del 2,3% en abril

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró en abril una suba del 2,3%, una desaceleración frente al dato de marzo (3,2%), y acumuló en los últimos doce meses un alza del 52,4%, según el informe publicado este lunes por el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba). De esta forma, el primer cuatrimestre de 2025 cerró con un aumento acumulado de 11,1%.





El incremento de abril respondió principalmente a los aumentos en las divisiones de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y hoteles, transporte y salud, que explicaron en conjunto el 70,3% del alza del nivel general.



Vivienda y servicios básicos:



La división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,4% y fue la que más incidió en el resultado mensual del índice, con 0,46 puntos porcentuales. El aumento se explicó principalmente por actualizaciones en los valores de alquileres y gastos comunes, mientras que los servicios de reparación también registraron subas, aunque con menor impacto.



En términos interanuales, esta división se ubicó entre las de mayor incremento, con un alza del 63,4%, y un acumulado en el año de 11,8%.



Comidas y bebidas: carnes y lácteos al alza, frutas y verduras a la baja:



Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 2,2% en abril, con una incidencia de 0,39 puntos porcentuales en el nivel general. Dentro de esta categoría, las carnes y derivados registraron una suba de 5%, mientras que leche, productos lácteos y huevos aumentaron 3,8%.



Asimismo, el informe señaló caídas en los precios de verduras, tubérculos y legumbres, que bajaron 4,6%, y frutas, con un descenso del 3,2%. Esto contribuyó a moderar el impacto general de la división en el índice total. En lo que va del año, el rubro acumuló un incremento del 11,9%, y en términos interanuales, 39,4%.



Subas en transporte, gastronomía y medicina:



El sector restaurantes y hoteles registró una suba de 2,6%, con una incidencia de 0,29 puntos porcentuales, impulsada por aumentos en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comida. Esta división acumuló un 13% en el año y 67,2% en doce meses.



Por su parte, transporte aumentó 2,6%, e incidió en 0,27 puntos porcentuales. Las principales causas fueron los incrementos en estacionamientos, pasajes aéreos y combustibles y lubricantes para vehículos de uso familiar.



Salud tuvo una suba de 2,4%, con una incidencia de 0,22 puntos porcentuales, explicada principalmente por los ajustes en las cuotas de medicina prepaga. En el acumulado del año, el incremento fue de 11,3%, y en la comparación interanual, 49,3%.



Otros sectores con aumentos:



El informe también mostró incrementos en bebidas alcohólicas y tabaco (3,4%), prendas de vestir y calzado (3,7%), cuidado personal, protección social y otros productos (3,7%) y educación (1,3%). Estas divisiones tuvieron una incidencia menor en el índice general, pero destacaron por su variación mensual o por sus incrementos acumulados.



En particular, educación registró una suba interanual del 75,2%, mientras que seguros y servicios financieros fue la división de mayor variación en los últimos doce meses, con 112,3%.



Bienes y servicios:



Durante abril, los bienes registraron un aumento de 2,2%, mientras que los servicios subieron 2,4%. En el acumulado del año, los bienes aumentaron 8,8%, mientras que los servicios lo hicieron en 12,6%. En la comparación interanual, las variaciones fueron de 35,1% y 65,4%, respectivamente.



La dinámica mensual de los bienes respondió principalmente a las subas en alimentos, especialmente carnes y lácteos, y en menor medida, a los aumentos en prendas de vestir y combustibles.



En cambio, los servicios estuvieron impulsados por las alzas en gastronomía, alquileres, gastos comunes, y medicina prepaga, con un peso destacado de los componentes regulados.



Inflación núcleo y precios regulados



El Resto IPCBA, que actúa como proxy de la inflación núcleo, subió 3% en abril y acumuló un alza interanual de 53,7%, levemente por encima del índice general. Esta agrupación incluye los bienes y servicios sin comportamiento estacional ni regulado.



Los precios regulados aumentaron 1,5%, con subas en cuotas de medicina prepaga, combustibles, cigarrillos, tarifas de electricidad y boleto de subte. En doce meses, esta categoría acumuló una suba del 58%.



En cambio, los precios estacionales registraron una baja de 1,1%, debido a caídas en paquetes turísticos, alojamientos en hoteles y verduras, lo que contribuyó a contener la suba del índice general. Esta agrupación mostró un incremento interanual de 30%, el más bajo entre las tres.



Algunos precios destacados



El informe incluyó los precios promedio de bienes y servicios relevados. Entre los alimentos, el kilo de nalga costó en promedio $15.011,52, el litro de leche entera $1.498,39, y el kilo de queso de máquina $16.615,33.



En el rubro de productos de limpieza, el detergente para vajilla alcanzó los $1.540,73 y la lavandina los $1.132,38.



Entre los productos de cuidado personal, el shampoo costó en promedio $6.064,22, y el desodorante masculino en aerosol $3.268,68. El corte de cabello para mujer promedió $14.597,10, mientras que el de hombre se ubicó en $12.071,29.