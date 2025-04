Larreta contra la gestión de Jorge Macri en CABA: “La Ciudad se está transformando en el conurbano”

En declaraciones públicas, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió al estado en el que se encuentra Capital Federal: "Se está transformando en el conurbano".



En la misma línea, agregó que hay "mucha gente con olor a miedo" en CABA, y que estas personas se quejan de la inseguridad en las calles: "Hay miedo, en 2023 tuvimos la tasa de crímenes más baja de la historia". Sus críticas fueron directas hacia el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.





“Yo no estoy de acuerdo con la gestión de la Ciudad”, aseguró Rodríguez Larreta, que también ratificó que los vecinos no son atendidos por la gestión actual.



“El gobierno de CABA no representa los valores de la Ciudad”, expresó el ex jefe de gobierno porteño, que este martes martes 29 de abril a las 20:00 estará en el debate que enfrentará cara a cara a los 17 candidatos a legisladores porteños. Será transmitido por el canal de la Ciudad.