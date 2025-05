Escándalo en el Senado: voto por voto, cómo fue el rechazo de Ficha Limpia

El Senado de la Nación, en una extensa jornada marcada por el debate sobre la Ficha Limpia, finalmente rechazó el proyecto que había sido impulsado por sectores de la oposición y ciertos legisladores del oficialismo.





El proyecto no alcanzó la mayoría absoluta requerida para su aprobación, quedando con 36 votos a favor y 34 en contra.



Qué senadores votaron a favor:



Ficha Limpia recibió el apoyo de 36 senadores, principalmente de los bloques de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Estos senadores argumentaron que la ley era necesaria para mejorar la transparencia en la política y garantizar que los cargos públicos no sean ocupados por personas con antecedentes penales por corrupción.



- Abad, Maximiliano - Juntos por el Cambio

- Abdala, Bartolomé - Alianza la Libertad Avanza

- Alvarez Rivero, Carmen - Juntos por el Cambio

- Arrascaeta, Ivanna - La Libertad Avanza

- Atauche, Ezequiel - La Libertad Avanza

- Ávila, Beatriz Luisa - Juntos por el Cambio

- Bedia, Vilma Facunda - Partido Renovador Federal

- Blanco, Pablo Daniel - Juntos por el Cambio Tierra Del Fuego

- Carambia, José María - Alianza por Santa Cruz

- Crexell, Carmen - Juntos por el Cambio

- Cristina, Andrea Marcela - Juntos por el Cambio Chubut

- Espínola, Carlos - Frente Todos

- De Angeli, Alfredo - Juntos por el Cambio

- Gadano, Natalia - Alianza por Santa Cruz

- Galaretto, Eduardo - Juntos por el Cambio

- Goerling Lara, Enrique - Juntos por el Cambio

- Fama, Flavio Sergio - Juntos por el Cambio

- Huala, María Victoria - Juntos por el Cambio

- Juez, Luis Alfredo - Juntos por el Cambio

- Juri, Mariana - Frente Cambia Mendoza

- Kroneberger, Daniel - Juntos por el Cambio

- Losada, Carolina - Juntos por el Cambio

- Lousteau, Martín - Juntos por el Cambio

- Olivera Lucero, Bruno Antonio - Alianza la Libertad Avanza

- Olalla de Moreira, Víctor - Juntos por el Cambio

- Pagotto, Juan Carlos - Alianza la Libertad Avanza

- Paoltroni, Francisco - Alianza la Libertad Avanza

- Romero, Juan Carlos - Juntos por el Cambio

- Silva, Monica - Juntos Somos Río Negro

- Suarez, Rodolfo - Frente Cambia Mendoza

- Tagliaferri, Guadalupe - Juntos por el Cambio

- Terenzi, Edith - Juntos por el Cambio Chubut

- Valenzuela, Mercedes - Eco + Vamos Corrientes

- Vigo, Alejandra - Hacemos por Córdoba

- Vischi, Eduardo Alejandro - Eco + Vamos Corrientes

- Zimmermann, Victor - Juntos por el Cambio



Qué senadores votaron en contra:



El rechazo al proyecto fue encabezado principalmente por senadores del Frente de Todos, quienes argumentaron que la ley de Ficha Limpia tenía una fuerte carga política y que no debía utilizarse como una herramienta para proscribir a figuras políticas, en particular a la vicepresidenta Cristina Kirchner.



- Di Tullio, Juliana

- Andrada, Guillermo - Frente de Todos

- Arce, Carlos Omar - Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal

- Cora, Stefania - Frente de Todos

- Corpacci, Lucía Belén - Frente de Todos

- De Pedro, Eduardo - Alianza Unión por la Patria

- Doñate, Claudio Martín - Frente de Todos

- Duré, María Eugenia - Frente de Todos

- Fernández Sagasti - Frente de Todos

- García Larraburu, Silvina - Frente de Todos

- Giménez Navarro, Nora del Valle - Alianza Unión por la Patria

- Giménez, Nora - Frente de Todos

- González, María Teresa

- Kirchner, Alicia Margarita - Alianza Unión por la Patria

- Leavy, Sergio Napoleón - Frente de Todos

- Ledesma, Claudia Alejandra - Frente Cívico por Santiago

- Lewandowski, Marcelo - Frente de Todos

- Linares, Carlos María - Frente de Todos

- López, Cándida Cristina - Alianza Frente de Todos

- López, María Florencia - Alianza Unión por la Patria

- Manzur, Juan Luis - Alianza Unión por la Patria

- Mayans, José Miguel Ángel - Alianza Unión por la Patria

- Mendoza, Sandra Daniela - Frente de Todos

- Montenegro, Sergio - Frente de Todos

- Moises, María Carla - Alianza Unión por la Patria

- Neder, José Emilio - Frente Cívico por Santiago

- Parrilli, Oscar Isidro - Frente de Todos

- Pilatti Vergara, María Inés - Frente de Todos

- Recalde, Mariano - Frente de Todos

- Rejal, Jesús Fernando - Alianza Unión por la Patria

- Rodas, Antonio - Frente de Todos

- Rojas Decut, Sonia - Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal

- Salino, Fernando - Alianza Unión por la Patria

- Sapag, Silvia Estela - Frente de Todos

- Uñac, Sergio - Alianza Unión por la Patria