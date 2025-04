Festejo a medias para Kicillof: El Senado bonaerense aprobó la suspensión de las PASO pero con cambios

El Senado bonaerense avanzó con la suspensión de las PASO, aunque tras un acuerdo entre la oposición y Unión por la Patria, se rechazaron los plazos electorales que había incluido el gobernador Axel Kicillof en el proyecto que envió hace poco más de una semana a la Casa de Leyes.



La decisión de no alterar el calendario, es decir, modificar artículos de la ley electoral de PBA, va a contramano del plan del Gobierno luego de haber decretado el desdoblamiento electoral. El rechazo a esta idea de Kicillof había sido implícitamente adelantado en el posteo de la presidenta del PJ, Cristina Kirchner, cuando informó que le ordenó a los presidentes de los bloques legislativos suspender las PASO y declinar el plan de elecciones concurrentes.



En ese contexto, la dos veces presidenta ratificó que la posición del kirchnerismo era ir hacia una elección concurrente sin PASO, para que “facilitarle la vida a la gente” y que desdoblar la elección, como lo definió Kicillof es un error político.





En la reunión de labor parlamentaria en el Senado bonaerense, se terminó de definir el acuerdo con los bloques opositores; ya que se trató de una sesión especial pedida por los bloques PRO, UCR y LLA en acuerdo con la vicegobernadora Verónica Magario.



Una de las posibilidades que se barajaban en la previa a la sesión es que del proyecto de Kicillof solo se voten los dos primeros artículos y luego en Diputados se termine acordando sumar lo referido a los plazos electorales. De esta forma, si se le hacen cambios, el proyecto debería volver al Senado para su sanción definitiva.



En el escrito de Cristina Kirchner hay un mensaje entrelíneas. O no tanto. Cuando la expresidenta plantea que “solicité que transmitan a los compañeros y compañeras de ambas bancadas, que acompañen, en la parte pertinente, el proyecto de ley del compañero gobernador que fuera firmado por la oposición”, en rigor está diciendo que solo votarán el artículo uno y dos de la iniciativa.



El proyecto enviado por el Ejecutivo va en consonancia con lo que había requerido la Junta Electoral de la Provincia en caso de que Kicillof definiera suspender las PASO y hacer elecciones concurrentes. Los artículos que no se van a votar del proyecto del Ejecutivo son el 3 y el 4.



El artículo 3 planteaba que para las elecciones generales del 2025 se establece por única vez que la convocatoria para las elecciones generales serán hechas con no menos de 100 días de anticipación a la fecha que se señale para los comicios. Además, la solicitud de reconocimientos de alianzas transitorias deberá ser efectuada hasta 80 días antes de la fecha establecida para la elección general. También determinaba que la presentación de listas a la Junta Electoral deberá ser presentada con 70 días de anticipación a la ley electoral.



Otro inciso que fue excluido de la iniciativa que se terminó votando este martes es el que indicaba que la presentación de boletas a la Junta Electoral sería efectuada con una anticipación de por lo menos 50 días a la fecha del acto electoral.



De esta manera, el despacho de comisión que se terminó aprobando plantea solo suspender por única y para 2025 el régimen de elecciones Primarias y exceptuando los artículos 16 y 17 de la ley de PASO PBA. De esta forma, La campaña electoral podrá iniciarse con treinta (30) días de anticipación y deberá finalizar cuarenta y ocho (48) horas antes de la elección primaria.