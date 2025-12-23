No hay paz en el peronismo: Grabois criticó las políticas en Quilmes contra los cuidacoches y Mayra Mendoza lo acusó de “fomentar la violencia”

La intendenta de Quilmes en uso de licencia Mayra Mendoza salió al cruce de Juan Grabois luego de los incidentes entre trapitos y agentes de la policía local cuando el Concejo Deliberante quilmeño se aprestaba a votar una norma para incorporar el estacionamiento medido. Grabois salió con los tapones de punta en X a criticar a la camporista y ésta difundió un audio que le envió de manera personal.

"Yo no voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer", le advirtió Mendoza a Grabois en el audio de poco menos de dos minutos que le envió en medio de los incidentes. La intendenta en uso de licencia dijo que le faltó el respeto y le lanzó: "No sé quién te crees que sos".

"Lo que estás representando es lo que justamente no se necesita en la comunidad, que es fomentar la violencia cuando se ofrece orden y poder tener un trabajo formal. Lo mismo pasó con la tracción a sangre, lo mismo pasó con los recolectores urbanos y ahora haces esto", continúa el mensaje de Mendoza que fue difundido a la prensa.

"Yo no sé, Juan, desde qué lugar y en qué posición te crees que estás vos sobre el resto para tratarnos así", le cuestionó al tiempo que le recordó que a ella la votaron los vecinos de Quilmes, para, dijo, "poder ordenar este municipio".

En medio de los incidentes, Grabois había salido a criticar en duros términos el operativo de seguridad en Quilmes, que derivó en un violento enfrentamiento entre trapitos y la Policía local.

"La interna entre La Cámpora y el MDF me la paso por las bolas, pero cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna se cruza una línea roja: pegarle a los laburantes dos días antes de Navidad es de garca lo haga quien lo haga", posteó el dirigente social en X. El mensaje apunta a Mendoza, dirigente camporista, y su disputa con el Movimiento Derecho al Futuro, que lidera en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En el audio Mendoza le recrimina a Grabois que en medio de los incidentes se lastimó a una vecina ajena a los hechos que había asistido al lugar para hacer un trámite. "No lo voy a permitir, no lo voy a permitir", repite.

"Entonces, tus formas, tu modo, tu estrategia para querer volver locos al resto y hacer sentir mal a la gente, no, conmigo no va, porque tengo bien en claro qué es lo que hago todos los días, por qué lo hago, y duermo tranquila", continúa en su descargo la actual diputada provincial, cargo por el cual pidió licencia como intendenta.

Por última, Mendoza le advirtió a Grabois que no busca "romper nada". "El que quiere romper todo y lo hicieron, sos vos, porque realmente me cuesta creer que los dos tenemos los mismos intereses y respondemos a la misma conducción. A veces, dudo de cuál es tu conducción, Juan Grabois, y qué es lo que verdaderamente representás", le cuestionó la modo de cierre del mensaje.

Posteriormente, Juan Grabois le respondió a Mayra Mendoza: “Yo no me quiero pelear con ella, puede ser que ella conmigo”.