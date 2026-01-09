”Me tiré del puente porque tenía calor”: cayó desde 15 metros al agua contaminada

Un operador del COT divisó el accionar de una persona en Troncos del Talar que se saltó la baranda de seguridad de un puente.

De forma preventiva, activó un alerta para evitar un accidente. Sin embargo, mientras los efectivos se dirigían a la zona, la mujer se tiró y cayó 15 metros al arroyo donde había gran cantidad de basura.

Enseguida se puso en marcha el protocolo Protección Ciudadana que incluyó a Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y médicos del Sistema de Emergencias Tigre.

El personal primero debió sacarla del agua y luego constatar si tenía heridas. De milagro y a pesar de la caída, estaba fuera de peligro. A su vez, se utilizó el drone de seguridad que permitió tener una perspectiva más amplia y clara de la escena.

”Me tiré del puente porque tenía calor”, aseguró la mujer que, según constataron vecinos de la zona, es una persona en situación de calle.