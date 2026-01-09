¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Le taparon la boca de atrás y le arrancaron la cartera

Dos delincuentes sorprendieron a una mujer mientras caminaba bajo la lluvia en el barrio Guiñazú de Córdoba.
 

Por Redacción

Viernes, 09 de enero de 2026 a las 10:37

La cámara de seguridad de una casa ubicada en la calle Del Escondido registró el momento en el que los ladrones se acercaron con sigilo a la víctima. 

Aprovechando el ruido de la lluvia, caminaron detrás de ella por una cuadra hasta que, uno de ellos, la tomó por detrás y le tapó la boca con la mano para evitar que grite. 

Sin embargo, el robo no resultó tan fácil como habían pensado: la víctima resistió y apenas le destaparon la boca, comenzó a pedir a los gritos por la policía. 

Uno de ellos, asustado, se dio a la fuga. El otro quedó forcejeando con la mujer a la que tiró al suelo sin poder sacarle la cartera. 

Segundos después, el otro delincuente volvió y completó el trabajo. La víctima quedó impotente bajo la lluvia y se fue caminando a la comisaría.

