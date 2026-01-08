¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

A 100 kilómetros por hora, 5 semáforos en rojo y un portón roto

Un policía de la Comisaría 4ta de La Plata detuvo a un delincuente de 21 años que se negó a parar en un control. Acorralado, se metió con moto y todo en el garage de una casa.
 

Por Redacción

Jueves, 08 de enero de 2026 a las 09:27

Personal motorizado observó una Yamaha YBR 125cc circulando de forma sospechosa por la zona de 19 y 35. El efectivo le pidió que se identificara, pero el conductor hizo caso omiso y aceleró a fondo. 

Esto dio lugar a una persecución al límite en el que el delincuente llegó a casi 100km/h, cruzó varios semáforos en rojo e hizo zigzag entre los autos, estando siempre cerca de causar un accidente. 

Al llegar a 131bis y 527, el sospechoso, de 21 años, se vio acorralado y decidió meterse con moto y todo en el garage de una casa. El efectivo, que logró seguirle el rastro gracias a la polvareda levantada por las calles de tierra, llegó hasta el sitio y le dio la voz de alto. 

El delincuente, con las manos en alto, aseguró no tener nada que ver. Por su parte, la gente que vivía en la casa salió e increpó al oficial, desconfiando de su accionar y su identidad. El policía explicó que el sospechoso venía fugándose desde el Parque Alberti y que necesitaba demorarlo.

 

Finalmente, bajo el comando del Comisario General Alejandro Rey Jefe Superintendencia Región Capital I, se lo detuvo y se le formó una causa por averiguación de ilícito y resistencia a la autoridad.

