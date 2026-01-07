Eran las 16:30 cuando un matrimonio llegaba a su casa en Argentina entre Latigau y Ramón Falcón en Ramos Mejía. Por la vereda opuesta venían caminando dos menores de edad armados.

Al ver que se les abría una oportunidad, cruzaron y se les sumó un tercer cómplice. Fueron hasta el garage, desenfundaron y le exigieron las llaves. “¡Ayuda vecino, me están robando la camioneta!”, fue el grito desesperado del marido que se bajó y se fue corriendo.

Su mujer, que conducía el jeep, quedó sola en la vereda y a los gritos. La secuencia se extendió durante varios minutos ya que los adolescentes no lograban poner la camioneta en marcha.

Mientras tanto, los autos pasaban sin entender la secuencia. La víctima les pedía que se vayan y los insultaba.

Luego, los delincuentes lograron sacarla marcha atrás y quedaron a mitad de la calle. Un coche, que notó algo sospechoso, intentó interponerse, sin embargo los ladrones aceleraron a fondo, lo esquivaron y se fugaron.