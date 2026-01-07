¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

"¡Ayuda vecino, me están robando la camioneta!"

Los delincuentes asaltaron a una pareja en La Matanza mientras entraba a su casa. Los vecinos empezaron a gritar por temor a recibir un tiro. Se fugaron en contramano.
 

Por Redacción

Miércoles, 07 de enero de 2026 a las 09:49

Eran las 16:30 cuando un matrimonio llegaba a su casa en Argentina entre Latigau y Ramón Falcón en Ramos Mejía. Por la vereda opuesta venían caminando dos menores de edad armados. 

Al ver que se les abría una oportunidad, cruzaron y se les sumó un tercer cómplice. Fueron hasta el garage, desenfundaron y le exigieron las llaves. “¡Ayuda vecino, me están robando la camioneta!”, fue el grito desesperado del marido que se bajó y se fue corriendo. 

Su mujer, que conducía el jeep, quedó sola en la vereda y a los gritos. La secuencia se extendió durante varios minutos ya que los adolescentes no lograban poner la camioneta en marcha. 

Mientras tanto, los autos pasaban sin entender la secuencia. La víctima les pedía que se vayan y los insultaba. 

Luego, los delincuentes lograron sacarla marcha atrás y quedaron a mitad de la calle. Un coche, que notó algo sospechoso, intentó interponerse, sin embargo los ladrones aceleraron a fondo, lo esquivaron y se fugaron.

