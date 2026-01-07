¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Policía aceleró a fondo a metros del Obelisco y le tiró la moto encima a un punga

El delincuente, de 22 años, había robado una cadenita de oro en el microcentro porteño. Efectivos motorizados recibieron la alerta y con finas maniobras lograron recuperarla.
 

Por Redacción

Miércoles, 07 de enero de 2026 a las 08:45

Cerca de las 15, el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) detectó un arrebato en la zona de Lavalle y Cerrito: un joven sorprendió a un oficinista que caminaba por la zona y le arrancó la pulsera de la mano. 

Con las características aportadas y el sentido de fuga, el personal policial motorizado emprendió la persecución del ladrón. 

“¡Tirate al piso!”, le gritó el oficial que con la ayuda de un compañero logró reducirlo. Durante la requisa lograron recuperar la cadenita de oro.

La body cam de uno de los efectivos registró las impresionantes maniobras que debió realizar para alcanzarlo: primero pasó haciendo zig-zag entre los coches a contramano en la 9 de Julio. 

Luego de salir del tráfico congestionado, lo divisó a más de 100 metros mientras se alejaba caminando. Para que no se escape, encaró por el medio de uno los pulmones de la Avenida hasta interceptarlo.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD