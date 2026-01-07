Mordió el cordón a 100km/h y casi se mata con su amiga

Era fin de tarde y una gran cantidad de coches se movían por la zona del cruce entre la Ruta 27 y el Camino de los Remeros.

En esa circunstancia, una mujer que conducía a alta velocidad, tomó la rotonda, mordió el cordón y volcó. El coche patinó de costado más de 50 metros antes de impactar contra los límites del siguiente cruce.

El accidente fue registrado por sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre que activó el protocolo de asistencia.

Personal de Protección Ciudadana se acercó al lugar: se le realizó el control de alcoholemia a la conductora y el resultado dio negativo. Médicos del Sistema de Emergencias Tigre asistieron al espacio y constataron que las víctimas estaban fuera de peligro.