Dos motos chocaron de frente y explotaron: un muerto y dos heridos graves

Eran cerca de la 1 de la madrugada cuando los vecinos escucharon un golpe seco y una explosión: una Motomel 150 y una Honda 125, que venían sin patente, habían chocado.

Rápidamente, los cuerpos quedaron envueltos en llamas e inertes en el piso. La escena tuvo como testigo a unos nenes que jugaban en la vereda y algunos vecinos que pasaban caminando que intentaron alejarlos del fuego.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de tres personas: dos hombres y una mujer. Minutos después arribó una ambulancia del SAME, que trasladó a uno de los jóvenes, de 21 años, al Hospital Vecinal de Lanús en estado crítico y con riesgo de vida. El otro masculino falleció en el lugar producto de las graves lesiones sufridas, sin haber podido ser identificado hasta el momento.

En tanto, la mujer involucrada fue trasladada al Hospital Evita de Lanús, donde permanece internada en estado reservado.

La Unidad Funcional de Instrucción 7 de Avellaneda-Lanús tomó intervención en la causa y dispuso la instrucción de actuaciones por “homicidio culposo”, el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora y la realización de las diligencias de rigor para determinar las circunstancias del siniestro.