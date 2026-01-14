¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Remaban con un nene, se les dio vuelta el kayak en el Paraná y un guía los salvó

Un matrimonio y su pequeño hijo estaban a la deriva en el río cuando un instructor los vio, los ayudó a subir y los escoltó hasta la orilla.
 

Por Redacción

Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 10:08

La costa rosarina del Paraná se convirtió en el escenario de un rescate acuático luego de que una familia pierda el control del kayak y se de vuelta en el agua. 

Luego de varios minutos, un instructor de la zona conocido como el “Mago” Rodríguez, llegó hasta ellos y los tranquilizó. “¿Todo bien peque?”, le preguntó al niño. “¿Cómo te llamás?”, le consultó luego para distraerlo de la dramática situación. 

Primero les dio indicaciones precisas para vaciar el bote y ayudó a subir al padre para estabilizar el kayak y poder asegurar al nene. Luego fue el turno de la madre. “Vas a subir y hacer lo que yo te digo”, le indicó. 

“¿Tenés frío, tenés algún abrigo?”, le preguntó a los padres para proteger al niño. 

Concretado el rescate, les preguntó hacia dónde iban y al darse cuenta de que no estaban bien preparados se ofreció a acompañarlos junto un grupo hasta la orilla.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD