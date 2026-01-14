Manejaba distraído, destrozó un auto estacionado, metió marcha atrás y se fugó

Eran las 12 del mediodía cuando un conductor que circulaba a alta velocidad por Monteagudo al 875 se llevó puesta una camioneta estacionada.

El impacto provocó destrozos en las luces, el paragolpes y parte del guardabarros derecho. Segundos después, el responsable dio marcha atrás y se fue sin dejar papeles ni datos.

El hecho quedó registrado por la cámara de un vecino de la vereda opuesta que le facilitó el vídeo a la víctima.

“No se ve la patente pero es es un Peugeot 208 blanco, agradecería cualquier dato para ubicarlo”, expresó en un mensaje en el grupo de WhatsApp del barrio.