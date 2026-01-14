¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Manejaba distraído, destrozó un auto estacionado, metió marcha atrás y se fugó

Una vecina de Tres de Febrero se encontró que su 4x4 había sido chocada por un Peugeot 208 que se fue sin dejar papeles ni datos.
 

Por Redacción

Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 10:35

Eran las 12 del mediodía cuando un conductor que circulaba a alta velocidad por Monteagudo al 875 se llevó puesta una camioneta estacionada. 

El impacto provocó destrozos en las luces, el paragolpes y parte del guardabarros derecho. Segundos después, el responsable dio marcha atrás y se fue sin dejar papeles ni datos. 

El hecho quedó registrado por la cámara de un vecino de la vereda opuesta que le facilitó el vídeo a la víctima. 

“No se ve la patente pero es es un Peugeot 208 blanco, agradecería cualquier dato para ubicarlo”, expresó en un mensaje en el grupo de WhatsApp del barrio.

 

 

