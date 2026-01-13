¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Le arrebató la cadenita a un jubilado y se cambió la remera para fugarse

Un hombre simuló subirse a un colectivo en Vicente López y aprovechó para robarle a un hombre de 78 años. Lo siguieron con las cámaras y lo detuvieron.
 

Por Redacción

Martes, 13 de enero de 2026 a las 10:02

Un delincuente de 33 años merodeaba por la zona del metrobús en busca de víctimas. Al ver que había un jubilado solo en la fila para subirse a una de las unidades, fingió un gesto cortés: “pase usted, señor”. 

Apenas el hombre puso un pie en la escalera le arrancó de un tirón una cadenita de oro con una cruz que tenía alto valor sentimental. El delincuente empezó a correr mientras era insultado por los pasajeros. 

Gracias al testimonio de la víctima y el seguimiento de las cámaras, la policía observó cómo el ladrón se cambiaba la remera blanca por una roja para despistarlos.  

Minutos después lo interceptaron en Avenida Maipú y Santa Rosa, recuperar la cadenita y lo trasladaron a la Comisaría de Florida.

