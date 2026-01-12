Explotó una casa, colapsó el techo y quedaron atrapados: investigan un atentado

Era temprano cuando los vecinos del barrio Villa Libertad escucharon un ruido estremecedor. Al salir a la calle a mirar, vieron como una casa ubicada en Arani 5635 se venía abajo.

Rápidamente, miembros de la Dirección de Bomberos y efectivos del Comando de Acción Preventiva colaboraron con la extracción de un hombre de 24 y dos mujeres de 50 y 79 años que habían quedado atrapados bajo los escombros. Por otra parte, constataron que una menor de 17 años había logrado salir por sus propios medios.

Un servicio de emergencias trasladó a una de las mujeres hacia el hospital de urgencias con quemaduras en su cuerpo. En tanto, el resto de damnificados fueron derivados al Hospital Príncipe de Asturias para una mejor valoración.

Según las víctimas, se trató de una explosión. Sin embargo, debido a contradicciones en el relato y los detalles, la Justicia abrió varias hipótesis que van desde un accidente doméstico con una garrafa hasta una acción delictiva deliberada.