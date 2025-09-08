Ricky Sarkany deberá presentarse en la fiscalía como imputado en una causa por hurto y amenazas

El empresario del calzado Ricky Sarkany deberá presentarse hoy a las 8.30 ante la fiscalía de Boulogne para notificarse de la formación e imputación de una causa en su contra por los delitos de hurto y amenazas, luego de ser denunciado por un joven tras un choque en la autopista Panamericana, informaron fuentes judiciales.

El abogado del denunciante, Martín Díaz, confirmó que “el robo está caratulado como un hurto” y que “deben llevarse adelante diferentes diligencias, entre ellas el secuestro de las cámaras de la autopista”.

Además el letrado explicó que delitos de hurto y amenazas "configuran una acción que puede llegar a juicio”.

“Hoy tiene que presentarse Ricky Sarkany ante la fiscalía para notificarse de la formación e imputación de la causa por los delitos de robo y amenazas”, afirmó el abogado.

El hecho ocurrió cerca de las 8.50 a la altura de Thames y Fondo de la Legua, en el partido de Vicente López, cuando un joven de 24 años que circulaba en un Volkswagen Vento colisionó con un BMW negro.

De acuerdo a la denuncia, Sarkany descendió del vehículo visiblemente alterado, insultó al joven y lo amenazó al advertirle: “Te voy a matar, no sabés con quién te metiste”.

Cuando ambos se disponían a intercambiar los datos de sus seguros, el empresario le quitó la cédula verde del automóvil y se retiró del lugar.

“El estaba muy ofuscado, comenzó a insultarme y me pidió la documentación. Intenté calmarlo, le entregué la cédula, se subió al auto y se fue con mis papeles”, declaró la víctima en sede judicial.

La denuncia fue radicada en la fiscalía de Villa Adelina, dependiente del Departamento Judicial de San Isidro, donde se abrió una investigación para determinar la responsabilidad de Sarkany.

Fuentes del caso indicaron que el accidente no revestía gravedad y que ninguno de los conductores resultó herido.